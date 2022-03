Un año después, Alfred García vuelve a la música (y a la televisión)

Tras el apabullante éxito de Operación Triunfo 2017, Alfred García sorprendió con la decisión de retirarse de la música durante un tiempo después de una etapa de trabajo incansable, en la que también publicó su primer libro. Ahora, sus fans están de enhorabuena, ya que, el catalán ha anunciado su retorno por todo lo alto, nada más y nada menos que, ¡con un nuevo álbum para 2021! Además, dentro de este próximo trabajo discográfico, Alfed ha querido destacar el que será el primer single: la canción central de la serie Los Espabilados, de Movistar+. Un tema que dará a conocer el próximo 15 de enero y que ha supuesto un proyecto muy especial para el cantante, realizado de la mano de uno de sus escritores favoritos y uno de sus grandes amigos, Albert Espinosa.

Un tema escrito y compuesto por Alfred García, quien no ha dudado en destacar el significado que tiene para él el contenido de la serie que, según sus palabras, "habla de las enfermedades mentales en niños y adolescentes de una manera única". Y es que, el que fuera representante de España en Eurovisión ha desvelado en más de una ocasión que él mismo ha tenido que hacer frente a problemas como la depresión y la ansiedad. Una etapa de su vida anterior a OT en la que, precisamente, Albert Espinosa le sirvió de gran ayuda.

Alfred García y Albert Espinosa, una colaboración con historia

Tal y como ha explicado Alfred García en la presentación del proyecto, su amistad con Albert Espinosa no es algo nuevo, aunque sí casual: “Conocí a Albert Espinosa el 21 de junio de 2017. Yo estaba pasando por una depresión gigante por la pérdida de mi primo Daniel, que murió de cáncer unos meses atrás. La depresión me paralizaba, pero los libros y la música me hacían olvidarme de esa voz llamada ansiedad. Devoraba libros, entre ellos los de Albert; y ese día del que os hablo, me enfrentaba a mi primer concierto después de meses sin asistir a ninguno: Tony Bennett en el Festival de Pedralbes. Llegué a mi asiento y ocurrió lo imposible: Albert Espinosa se sentó delante de mí. Sin pensarlo, me senté a su lado y le empecé a explicar lo mucho que él me estaba ayudando con sus libros y que ojalá algún día pudiera escribirle una banda sonora para una de sus pelis o series."

“Antes de despedirnos”, proseguía el artista, “Albert me dijo: “Pronto tu suerte cambiará. Estoy seguro”. Unos meses después, entré en Operación Triunfo y, lo que sigue, ya lo sabéis. Hace un año, Albert Espinosa me llamaba para componer la canción de su próxima serie: Los espabilados, una serie sobre las enfermedades mentales en niños y adolescentes." Una casualidad con la que el músico ha dejado sin palabras a todos los fans.Y es que, basándose en su propia experiencia personal, Alfred García aparecía como el candidato perfecto para ser el creador de la banda sonora de Los Espabilados. Más si cabe teniendo en cuenta el hecho de que también conoce la obra de su autor. Un proyecto cuya conexión no termina en lo puramente musical, ya que, el videoclip de la canción estará protagonizado por los propios protagonistas de la serie, Álvaro Requena, Marco Sanz, Sara Manzano, Aitor Valadés y Héctor Pérez.

'Los Espabilados', la vuelta a la televisión de Albert Espinosa tras 'Pulseras Rojas'

Esta nueva serie llegará el 29 de enero a Movistar + y está basada en la exitosa novela de Albert Espinosa Lo que te diré cuando te vuelva a ver. En un total de siete episodios de 30 minutos de duración, la trama narra la historia de Mickey L'Angelo, Yeray, Guada, Samuel y Lucas, cinco chicos que escapan de su centro psiquiátrico para emprender un viaje por Europa que cambiará sus vidas para siempre. A pesar de sus diagnósticos clínicos, estos cinco amigos se enfrentan a la vida con humor y valentía porque en su interior tienen claro que es la sociedad la que está enferma, no ellos.

