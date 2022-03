El primer paseo de Dafne Fernández tras dar a luz a su hija

Dafne Fernández y Mario Chavarría se convirtieron en padres por segunda vez el pasado 9 de diciembre de una niña. La pequeña Alex, como así han llamado a su hija, se ha unido a su hermano mayor, Jon, que nació el 30 de agosto de 2018, para completar la felicidad de sus padres. Días después de su nacimiento, la actriz deTierra de lobos salió a una de sus primeras visitas con el pediatra. Acompañada de su marido, la intérprete llegaba caminando al médico en una de sus primeras salidas tras ser mamá.

A pesar de la mascarilla, la feliz mamá de dos niños no podía ocultar la sonrisa por el feliz momento que está viviendo. Dafne aparecía radiante doce días después de dar a luz con un abrigo negro a juego con la mascarilla, pantalones beige y botas negras. La semana pasada compartía orgullosa con sus seguidores su cuerpo post-parto. "Este es mi cuerpo después de una semana de dar a luz a mi segunda hija. No os voy a mentir, no me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo. Y no me voy a avergonzar de él. Porque ha gestado y traído al mundo a mis dos hijos y hoy por hoy, aún agotado y herido, está alimentando de manera exclusiva a mi bebé, que crece sana y fuerte. Así que no me sentiré bella, pero me siento tremendamente poderosa y eso, en sí, es tremendamente bello".

La actriz madrileña, de 35 años, ha señalado estar "agotada, pero feliz". Reconoce que los primeros días ella y su marido se han sentido un poco "desbordados" por la falta de sueño y la reorganización de su nueva vida, pero muy ilusionados de comenzar una nueva etapa. Pese a todo, la estrella de Un paso adelante no quiso pasar por alto agradecer a todos los sanitarios y personal que la atendieron el día del parto en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. La vuelta a casa fue "muy emocionante, por poder ver a Jon con su hermana. La ama!!". Comienza una nueva aventura y los felices papás están entusiasmados. "Bienvenida a casa, mi (niña) amor", escribía Mario Chavarría el fotógrafo junto a una imagen en la que aparece sujetando la manita de su niña.

La familia de Dafne y Mario se completaba tras dar la bienvenida a su segundo bebé. La pareja ponía el broche de oro a su unión tras pronunciar el 'sí, quiero' en una romántica boda de cuento de hadas cuyas imágenes se vieron en las páginas de la revista ¡HOLA! en septiembre de 2017.

