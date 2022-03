'No me siento bella, pero sí poderosa', el mensaje de Dafne Fernández tras mostrar su cuerpo posparto

Loading the player...

Dafne Fernandez y Mario Chavarra dieron la bienvenida el pasado nueve de diciembre a Alex, su segunda hija en común. Jon, de dos años, es su hermano mayor y ya está enamorado del bebé. "La vuelta a casa ha sido muy emocionante, por poder ver a Jon con su hermana. La ama!!", escribió la actriz cuando regresó del hospital. Ahora, una semana después, Dafne se ha enfrentado a sus miedos e inseguridades de un cuerpo posparto que no la hace sentir guapa. "No os voy a mentir, no me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo", dice junto a la fotografía. A pesar de reconocer que su aspecto no es el mejor, asume que el reto ahora es alimentar a la niña que acaba de tener y recuperarse para poder cuidarla. Su sincero mensaje ha colmado la publicación de mensajes bonitos por parte de otras mamás como Laura Escanes, Ona Carbonell o Sara Sálamo. Dale al play y no te lo pierdas.

