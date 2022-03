En ¡HOLA!: Cristina Castaño y José Lamuño, la Navidad que 'se avecina' de dos grandes amigos

Loading the player...

Ha pasado una década desde que Cristina Castaño y José Lamuño comenzaron a trabajar juntos en La que se avecina, ella interpretando a Judith y él en el papel de Hugo. Aunque ya no son compañeros de rodaje, su amistad permanece intacta. Se han vuelto íntimos, tal y como podemos ver en el reportaje publicado por ¡HOLA!, donde ambos actores posan juntos con sus looks más navideños y piden sus deseos para el nuevo año. Además, hacen balance de sus carreras y nos cuentan qué proyectos tienen entre manos. Aunque ha sido un año complicado, José despide el 2020 con uno muy especial: el esperado regreso de Física o química-. Dale al play y no te lo pierdas.

