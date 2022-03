Una Navidad diferente también para Ryan Reynolds y Blake Lively

Serán unas Navidades diferentes a las que hemos vivido hasta ahora, pero no por ello menos felices. Habrá menos celebraciones, menos salidas y visitas a familiares, pero sí más precaución y responsabilidad ante la amenaza del Covid-19. Ryan Reynolds y Blake Lively son uno de los matrimonios que ha dado a conocer cuáles serán sus planes y entre ellos no está el de visitar a la familia. La pareja y sus tres hijas pasarán unas fechas navideñas muy discretas debido a la pandemia de coronavirus. El protagonista de Deadpool, que es padre de familia numerosa, compartió en sus stories que ellos no celebrará la festividad con otros parientes.

-Blake Lively y Ryan Reynolds comparten la primera foto de su bebé

VER GALERÍA

"Mis hijas no verán a sus abuelos este año por Navidad. O amigos o tías y tíos. Apesta", reconoció Reynolds que ha compartido su malestar, pero se muestra concienciado con la situación que vivimos. En un intento de remover conciencias, el intérprete concluyó su mensaje diciendo: "Me quito el sombrero ante tantos otros que hacen lo mismo". Reynolds y Lively se casaron en 2012 y tiene tres hijas: James, de seis años, Inez, de cuatro y Betty, de 14 meses, que no disfrutarán en estas fechas de sus familiares más cercanos. La familia de Reynolds vive en Canadá. Su padre James Reynolds falleció en el año 2015 debido a la enfermedad de Parkinson. De hecho, su primera hija se llama James en honor a su abuelo paterno.

'Queridos abdominales, os echo de menos': Blake Lively bromea sobre su cuerpo post-embarazo

-Blake Lively, a punto de dar a luz a su tercer hijo ¿Será esta su última foto embarazada?

-Blake Lively y Ryan Reynolds comparten la primera foto de su bebé

El actor, que pone voz a uno de los personajes de Los Croods: Una nueva era, habló recientemente de lo bien que lo había pasado con su mujer y sus hijos durante el confinamiento. "Tengo un nuevo bebé, ahora tiene poco más de un año, así que me gusta mucho pasar el rato con ella, es divertido verla crecer". Del mismo modo añadía que "es interesante, 2020 ha sido un año extraño. Realmente disfrute del tiempo que he podido pasar con mi familia, sin dejar de pensar que el mundo es un lugar loco en estos momentos y supone un gran desafío para mucha gente".

VER GALERÍA

Recordemos que el año pasado por estas fechas, Reynolds hacía reír a sus fans al aparecer en una fiesta con un curioso jersey navideño que se hizo viral. Una llamativa prenda verde y roja con un gran lazo dorado que sus amigos Jake Gyllenhall y Hugh Jackman hicieron que llevara bajo un falso dress code, aludiendo que todos los asistentes a la velada acudirían con una prenda similar. La broma consistió en que únicamente el marido de Blake Lively se presentara con ella y así fue. Durante unos días se convirtió en el sweater navideño por excelencia en Internet.

Este año será diferente, sin tantas bromas, y en la intimidad de su hogar. El matrimonio festejará estas fiestas junto a sus tres hijas, de quienes se ha sabido que han sido la fuente de inspiración de Taylor Swift para su nuevo álbum. La cantante de Shake it Off así lo desvelaba, en una entrevista concedida al programa Country Radio, que en su canción Betty nombró a las hijas de Blake Lively y Ryan Reynolds, amigos de la artista desde hace más de un lustro. "A todos los personajes de esta historia les puse los nombres de los hijos de mis amigos. Espero que os guste!", dijo la estrella musical. Betty sería por tanto el nombre de la tercera hija de Ryan Reynolds y Blake Lively, ya que en la letra de la canción la compositora nombra a las dos hijas mayores del matrimonio, James e Inez, y después vendría el tercero, el de Betty, como la pequeña de la casa. El pasado mes de octubre, el portal US Magazine anunciaba en exclusiva que Ryan Reynolds y Blake Lively se habían convertido en papás por tercera vez. Semanas después, la actriz de Gossip Girl comentaba cómo gestionaban su vida siendo una familia de cinco, pero no hizo referencia públicamente al nombre de la recién nacida, fue Swift quién lo desveló.

Loading the player...

Haz click para ver ‘El Armario de Blake Lively’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.