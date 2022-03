Dafne Fernández recuerda la boda de sus padres y explica por qué fue noticia de todos los periódicos

Dafne Fernández celebraba hace unos días el aniversario de boda de sus padres, Ignacio Fernández y Esmeralda García. El matrimonio se dio el 'sí, quiero' hace 39 años y su enlace se convirtió en noticia, tal y como compartía la actriz. "Hoy mis padres hacen 39 años de casados. Se casaban por lo civil. Y allí fueron a cubrir la noticia porque era algo casi inédito en la época", contó la intérprete junto a un recorte de prensa en el que aparecían sus padres intercambiando las alianzas.

Además, publicó parte del texto que acompañaba a la imagen de los recién casados. "Ignacio Fernández, de 23 años, es un joven alto, rubio, muy nervioso. No lleva corbata y viste una sencilla cazadora de ante. Se va a casar con una muchacha alta, muy guapa, rubia y de bellísimos ojos color esmeralda. En correspondencia con ellos, se llama Esmeralda García, de 22 años, psicóloga de profesión y en paro", decía la nota. "Ignacio, que es maestro industrial, trabaja en un laboratorio. Esa misma tarde tiene un examen de cálculo en sus estudios de Formación Profesional. Se ve que es un muchacho lleno de vida, que sabe lo que quiere, y posiblemente con ambiciones. Pero a esta ceremonia no le da importancia, en el sentido protocolario. Ni siquiera ha decidido si harán viaje de luna de miel", añadía el redactor del periódico.

La actriz guarda con cariño esta publicación, al igual que guardará la noticia de su boda con Mario Chavarría publicada por la revista ¡HOLA!. La pareja se dio el 'sí, quiero' el 2 de septiembre de 2017 en un bosque idílico en Ávila. "Aunque parezca increíble, supe que quería compartir el resto de mi vida con Mario en el momento en el que nos conocimos", declaró Dafne durante la fiesta, a la que asistieron numerosos rostros del mundo del cine, como el director Álex de la Iglesia o las actrices Belén Rueda y Juana Acosta.

En estos años de matrimonio, la pareja ha formado una preciosa familia. El 31 de agosto de 2018, Dafne dio a luz a su hijo Jon, y hace unas semanas, el 9 de diciembre, ampliaron la familia con la llegada de Alex.

Ahora se preparan para vivir unas Navidades muy especiales, aunque en uno de sus últimos actos publicitarios antes de dar a luz, Dafne confesó que no tenían claro cómo iban a pasarlas. "Pues no lo sé. Espero poder celebrarlas en familia. Mis padres tienen más de 60 años y tengo mucho miedo por ellos y por mis abuelas. También tengo miedo de no pasarlas con ellas porque nunca sabes cuáles serán las últimas. Es un tema que me toca, sobre todo, porque no están pasando tiempo con su bisnieto y eso les da la vida. Veo 2021 con mucha esperanza, pero, como 2020 me va a traer a mi hija, tampoco le quiero dejar como el año maldito", declaró.

