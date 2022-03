En ¡HOLA!, las imágenes de Vanesa Romero con su nuevo novio

Este 2020 ha sido especialmente duro para Vanesa Romero. En primavera, la actriz de La que se avecina se enfrentó a "dos meses horribles" tras contraer coronavirus y en octubre su vida volvía a tambalearse al poner fin a sus cinco años de relación con el músico Alberto Jiménez. Afortunadamente, termina el año con dos grandes noticias. Ha encontrado de nuevo el amor y se ha mudado a un espectacular chalé a las afueras de Madrid.

La revista ¡HOLA! de esta semana publica las primeras imágenes de la intérprete en compañía de su chico, el productor musical Emilio Esteban, que ha trabajado con artistas de la talla de Juanes, Il Divo y Pablo López, entre otros. La pareja fue fotografiada mientras daba un paseo con los cuatro perros de Vanesa, Betty, Lucas, Pechy y Budy.

La diferencia de edad entre Vanesa y Emilio no parece un problema. Ella tiene 42 años y él 26, pero disfrutan de un maravilloso romance en el que intentan pasar el mayor tiempo posible juntos a pesar de sus apretadas agendas. Además, ambos comparten un pasado reciente muy similar, ya que el músico también ha superado el coronavirus y ha finalizado una relación de varios años.

El tiempo dirá si su relación llega a buen puerto o no, pero por ahora disfrutan de su nueva vida en pareja, en la que Emilio acompaña a Vanesa a comprar todo lo necesario para su nuevo hogar, un chalé de 292 metros cuadrados que cuenta con cuatro habitaciones, cuatro cuartos de baño y un salón a doble altura, además de una parcela con piscina propia.

"Si hay algo que he aprendido con todo esto de la pandemia y haber sufrido COVID-19, es que no me planteo muchas cosas para el futuro, simplemente, disfrutar del momento, vivir cada día y recibir lo que venga con mi mejor actitud", ha declarado la intérprete alicantina en una entrevista concedida a ¡HOLA!. "Tengo que decir que ha sido un año de bastantes cambios a nivel personal y profesional y lo acepto como un año de adaptación", añadió, haciendo referencia a su nueva pareja y a su debut literario con la novela Música para Sara.

¿Quién es Emilio Esteban?

Estudió música en Berklee College of Music y posteriormente en la Universidad Europea de Madrid. Tiene dos discos como cantante en el mercado bajo el sello discográfico Warner Music Spain, pero desde hace años trabaja como productor. "Al haber vivido la experiencia de ser cantante dentro de la industria discográfica, se muy bien como se siente un compositor cuando deja en manos de un productor sus canciones, por ello mismo trato con mucho respeto la creación de otro artista, tanto, como si fuera mía", explica en su página web.

Vanesa Romero cuenta su experiencia tras pasar la Covid-19 junto a su expareja: 'Tuve mucho miedo'

