Ian McKellen, de 'X-Men' y 'El Señor de los Anillos', primera 'celebrity' en vacunarse: así lo ha vivido

Poco a poco, la vacuna del coronavirus va llegando a los ciudadanos. Hace casi diez días veíamos cómo una mujer de 90 años de Reino Unido se convertía en la primera persona en el mundo en recibir la primera dosis de Pfizer. Más recientemente, era Estados Unidos el que iniciaba la oleada de vacunación y una enfermera de Nueva York daba el pistoletazo de salida a una buena noticia que se va extendiendo progresivamente entre la población. Este jueves, era una celebrity, la primera, la que anunciaba haber recibido la vacuna del COVID-19.

Se trata de Ian McKellen, actor británico conocido por célebres papeles en películas como El Señor de los anillos -donde interpretó al entrañable Gandalf- o X-Men -en el que dio vida al poderoso Magneto-. El intérprete de 81 años, ganador de seis premios Laurence Olivier, un Globo de Oro, un Tony, un premio del Sindicato de Actores y varias nominaciones a los Oscar, BAFTA y Emmy, ha compartido con todos sus seguidores no solo una imagen del momento, sino también sus impresiones en este trascendental instante.

"Es un día muy especial para alguien que ha vivido tanto tiempo como yo gracias a haber recibido vacunas. La aceptación entre la generación más mayor debería ser del 100% porque no solo lo haces por ti mismo, sino por las personas cercanas a ti y estamos poniendo de nuestra parte en la sociedad. Por supuesto, ha sido indoloro... es conveniente, y he podido conocer al personal del NHS (servicio de salud) y agradecerles el trabajo duro que han estado realizando. No dudaría en recomendárselo a cualquiera. Me siento muy afortunado por haberme podido poner la vacuna", ha escrito junto a la fotografía, en la que aparece con la pertinente mascarilla, dejando entrever una sonrisa, camiseta azul y bufanda multicolor.

