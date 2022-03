¿Qué ha pasado? Los motivos del enfado de José Antonio Canales Rivera con Antonio David Flores

Si días atrás era Rafa Mora quien hacía frente a una supuesta infidelidad, esta semana ha sido José Antonio Canales Rivera quien se ha encontrado en la misma situación. Este martes en ¡Quiero dinero!, sección incluida dentro del programa Sálvame, el diestro se enfrentaba a la cuestión de si había sido desleal a su actual pareja recientemente con Cynthia Martínez, modelo, actriz y expretendienta de Mujeres y Hombres y Viceversa. Una pregunta a la que respondía con un no tajante que secundó Kopérnica -la máquina de la verdad que usan y que basa su eficacia en la medición de las emociones-. Pero aunque todo quedó desmentido, el primo de Kiko Rivera se siente dolido porque ha llegado a ese incómodo punto por la traición del que consideraba un amigo, Antonio David Flores.

Fue el padre de Rocío Flores el que dio la información y quien habría aportado datos de este presunto affaire a cambio de representar a la mujer que iba a dar su testimonio (y por tanto llevarse una parte de los beneficios obtenidos) según ha mostrado el propio programa mediante unos audios. "No tiene empatía ninguna", decía el torero visiblemente afectado, preguntándose qué gana su compañero haciéndole daño con un asunto que también le salpicó a él anteriormente. Y es que cabe recordar que meses atrás, dos mujeres contaron que habían tenido encuentros íntimos con Antonio David cuando él ya estaba casado con Olga Moreno -se convirtieron en marido y mujer en 1999 tras varios años de noviazgo- . Unas informaciones que hicieron mella en el matrimonio tal y como ellos mismos reconocieron.

La versión de Antonio David

El sobrino de Paquirri considera que Antonio David le ha dado "una patada" al poner en entredicho su fidelidad a Isabel y se mantiene temporalmente alejado de Sálvame para decidir si sigue en el programa o regresa y se reencuentra con su compañero. Mientras, el ex Guardia Civil ha dado su propia versión de los hechos. El colaborador televisivo ha reconocido que sí dio a la cúpula del programa información sobre una presunta deslealtad de Canales Rivera a su pareja. También ha dicho que ejerció de mediador entre el programa y la mujer que dice haber estado con el diestro, pero sostiene que no ha traicionado a su compañero porque no tienen relación y no son amigos a pesar de que han compartido planes fuera del trabajo (con familiares y amigos incluidos). Eso sí, cuenta que no ha ofrecido a Cynthia ser su representante, pero que como la modelo confía en él le ha pedido que le gestione todos los movimientos relativos a este asunto.

El que fuera yerno de Rocío Jurado y Pedro Carrasco va un paso más allá al considerar que el programa ha hecho complot contra él y le ha tendido una trampa. Una acusación que ha hecho que sus compañeros de plató se enfaden. “Te estás destapando como un gran manipulador, te presentas como una víctima cuando lo es una persona con la que tenías una relación de cercanía y cariño”, le ha dicho el presentador, Jorge Javier Vázquez. Por su parte, Belén Esteban y Kiko Hernández también han lamentado públicamente el comportamiento de Antonio David.

