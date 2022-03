Ester Expósito, el gran orgullo de Alejandro Speitzer: 'Tenemos confianza total'

Loading the player...

Ester Expósito no se ha perdido el estreno de Renaceres, la película documental del cineasta argentino Lucas Figueroa que nos traslada de vuelta a la pasada primavera, cuando fue establecido el Estado de Alarma en España. La actriz no podía faltar, puesto que participa en el largometraje, y su chico, Alejandro Speitzer, estuvo allí junto a ella. El mexicano, además, publicó un bonito mensaje presumiendo de su pareja. Llevan varios meses juntos y en su relación no falta la confianza, tal y como aseguró Ester al ser preguntada por Alejandro. Dale al play y no te lo pierdas.

