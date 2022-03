Jaime Lorente confiesa lo que supondrá despedirse de Denver, su personaje en 'La casa de papel'

Jaime Lorente acudía junto a Elia Galera este lunes a El hormiguero para promocionar El Cid, la nueva serie que protagonizan y que se estrena en Amazon el próximo día 18. El actor, que además está terminado de rodar las últimas escenas de la quinta temporada de La casa de papel, confesaba lo que supondrá despedirse de uno de los personajes más importantes de toda su carrera y con el que ha conseguido la fama internacional. "Dime la verdad, ¿te va a costar decir adiós a Denver o ya tienes ganas de soltarlo?", preguntaba Pablo Motos al intérprete. "Me a costar seguro. Voy a pasar por un duelo real, pero todo tiene que tener un fin para que sea bonito. Han sido muchos años y muy intensos además. Ha significado muchas cosas en mi vida. No puedo decir que vaya a estar bien porque yo soy un llorica y seguro que me voy a poner a llorar", confesaba emocionado.

Además, el actor revelaba lo que significa que una serie la vean tantos millones de espectadores: "Lo mejor es no pensar, como casi todo en esta vida", bromeada. "Gustarme la fama no sé si es la palabra, pero hay algo muy positivo en eso que a través del trabajo lo saca. Si que es verdad que a la hora de trabajar, si supeditas el trabajo a estar pensando que 200 países van a juzgar tu curro, no haces nada. Me voy a mi casa con mi madre y poco más", explicaba entre risas. "A veces sí es insoportable. A veces comienzas a dudar si quieres seguir trabajando en esto. No por el trabajo en sí, que lo amas, pero hay un psicólogo que me ayuda", confesaba Lorente al presentador.

El intérprete, que se ha puesto en el papel legendario de Rodrigo Díaz de Vivar en la ficción que Amazon estrenará en más de 194 países a la vez, comentaba también cómo ha sido rodar esta serie histórica y cómo sufrían en el rodaje algunos accidentes. "El traje pesaba muchísimo, unos 25 kilogramos. Yo mido 1,75 y cuando terminaba de grabar el día medía 1,69. Ha sido muy duro y me he tenido que preparar mucho físicamente", bromeaba Lorente. "En las escenas de acción me hice un esguince en la mano que todavía conservo. Pero no solo eso, me he llegado a ver algún hueso de la mano. Ensayamos mucho para que haya mucha seguridad, pero a veces si quieres que haya garrote pues arriesgas más de la cuenta, confías en tu compañero se quite a tiempo y en algunas ocasiones te llevas la mano", revelaba ante la incredulidad de su compañera. "¡No sabía nada, me estoy enterando ahora!", contestaba Elia.

