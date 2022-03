María del Monte participará en dos especiales de 'La última cena'

Tras el gran éxito de la primera edición de La última cena, Telecinco anunciaba el pasado agosto que renovaba el programa culinario de Sálvame como uno de sus platos fuertes de cara a la nueva temporada, aunque no ha sido hasta este diciembre que el formato ha preparado dos entregas especiales para Nochebuena y Nochevieja. De esta forma, los colaboradores del programa de Mediaset volverán a batirse en los duelo durante dos programas, aunque tendrán algunos concursantes especiales, como la primera confirmada: María del Monte. Pero la cantante no estará sola, en estas galas especiales concursarán por parejas y hay muchas novedades. "No os podéis imaginar con quién concinará", revelaba Begoña Rodrigo, una de las chefs que dirigirán a los celebrities. "Creo que le va a costar dejarse dirigir en las cocinas", comentaba Jorge Javier Vázquez sobre la tonadillera. "Me parece genial. Cocina muy bien", añadía Belén Esteban tras enterarse de la elección.

No es la primera vez que María concursa en un talent culinario. Durante la primera edición de MasterChef Celebrity, en la que Miguel Ángel Muñoz se alzaba con vencedor, la cantante sorprendía anunciando en las últimas pruebas del primer programa que no iba a cocinar. "A mi me gusta disfrutar, y no he disfrutado", confesaba. "Las piernas no las tengo bien, y cuando tenga que trabajar en equipo no voy a poder", añadía, exponiendo su propia "crítica" a los jueces, a quienes aconsejaba que no se comportaran con tanta seriedad. Ahora, cuatro años después de su abandono, la intérprete de Cántame se atreve de nuevo a ponerse a cocinar. ¿Aguantará la presión esta vez?

Diversión, risas aunque también nervios y discusiones en la cocina son algunos de los elementos de este programa creado La Fábrica de la Tele para Telecinco y cuya primera edición ganaron Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban. El espacio logró una respuesta positiva por parte de la audiencia, hasta el punto de inundar cada semana las redes sociales con imágenes de los momentos más surrealistas que regalaban sus protagonistas. Además, en estos programas de Nochebuena y Navidad, habrá una gran diferencia con la temporada anterior. En esta ocasión se incorpora el chef Miguel Cobo, quien cuenta con una estrella Michelin y que en 2019 fue reconocido como el Premio al mejor cocinero de Castilla y León. El cocinero, que sustituirá a Sergi Arola, explicaba que si María del Monte no hace caso a sus indicaciones a la hora de preparar las elaboraciones tiene claro lo que hará. "Si después me pide ayuda no se la daré porque me dará igual", revelaba.

