María Pombo, impaciente por la llegada de Martín, ¡un bebé muy inquieto!

¡Ya no queda nada! Aún triste por la reciente muerte de su abuelo, María Pombo espera ansiosa la llegada de Martín, pero el pequeño parece que está muy a gusto en la barriguita de su madre. Este domingo, la influencer mostraba cómo se mueve el bebé ahí dentro y es realmente increíble. "Seguimos siendo 1 para los que penséis que estoy de parto", estas son las plabras de María esta misma mañana. Embarazada de 37 semanas, el bébe vendrá al mundo a primeros de 2021, si no se adelanta. María, por si acaso, ya tiene preparada la habitación del niño desde hace varias semanas. Tanto ella como su marido, Pablo Castellano, están deseando verle la cara a Martín. Si quieres ver cómo se mueve el bebé dentro de la barriguita de María Pombo, dale al play y no te lo pierdas, ¡es muy emocionante!

