Romántica y cargada de adrenalina, así ha sido la doble sorpresa de María Pombo a Pablo Castellano

Loading the player...

Solo falta un mes y medio para que María Pombo y Pablo Castellano sean padres. De hecho, la habitación de Martín ya está lista para llegada del bebé. La influencer está llevando muy bien el embarazo y hace unos días ponía el árbol de Navidad y la típica decoración de estas fechas. Serán las últimas navidades que pasen solos. A la espera de que nazca el bebé, este viernes María dedicaba unas preciosas palabras a su marido, Pablo Castellano, que ha cumplido 34 años: “Y yo que no puedo estar sin ti. No sabía qué momento o qué foto elegir para poder felicitarte por tu cumple. Y al final, entre muchos, me quedo con este... ¡qué feliz me haces y qué gran suerte tener tu brazos como mi punto de encuentro. Feliz cumple, suerte de mi vida!". Además de esta declaración de amor en toda regla, María Pombo le ha preparado a Pablo una sorpresa cargada de adrenalina. ¿Te imaginas el regalo que le ha hecho la influencer a su marido y que ha disfrutado como un niño? Dale al play y no te lo pierdas.

- El espectacular 'oasis' que María Pombo y Pablo Castellano han instalado en su casa

- El 'home tour' de María Pombo y Pablo Castellano por todos los rincones de su nueva casa

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.