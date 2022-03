Lydia Lozano celebra sus 60 años con el homenaje de sus compañeros y una felicitación inesperada

Lydia Lozano ha vivido un día inolvidable lleno de sorpresas. Y no es para menos. Ha cumplido 60 años y sus compañeros y amigos han querido homenajearla como corresponde. Nada más llegar a Mediaset, la colaboradora ya era sorprendida a su llegada por la prensa, para la que posó encantada sin saber que le esperaban los primeros regalos. Así, recibía una bonita flor de pascua y una divertida peluca de unicornio que se colocaba entre risas. Era solo el comienzo de una noche que sus compañeros se encargarían de que fuera inolvidable.

Como no podía ser de otra manera, su llegada al plató de Sábado Deluxe fue celebrada a ritmo de Cumpleaños feliz, para después recibir las felicitaciones de todos los allí presentes. Pero no eran las únicas que iba a recibir. El equipo del programa tenía preparado un vídeo que hacía todo un repaso de su vida, revelando algunas facetas desconocidos, como su trabajo como mensajera antes de dedicarse al periodismo, y sus mejores momentos en televisión, entre ellos, su ya archiconocido baile 'chuminero' que, por supuesto, no dudó en recrear en un día tan significativo.

No podían faltar tampoco la tarta con las velas y los regalos, como un cuadro firmado por el pintor Antonio de Felipe que representaba a Lydia como la virgen de la Macarena. La homenajaeda no daba crédito y agradecía emocionada el detalle a todos sus compañeros, que aún tenían más cosas con las que sorprenderla. Un nuevo vídeo conseguía dejar a la periodista con la boca abierta al ver las felicitaciones de gente que la ha acompañado a lo largo de su dilatada trayectoria, como su primer jefe en una agencia de prensa, el presentador de Tómbola, Ximo Rovira, Emma García o Pedro Piqueras. Cuando Lydia vio al presentador de informativos no pudo evitar dar un brinco emocionada. "Querida Lydia, ¿cómo estás? Me alegro mucho de estar aquí, felicitarte en el cumpleaños, recordando que nos conocemos de hace por lo menos 40 años... Que seas muy feliz, un beso muy fuerte y felicidades", decía el veterano periodista, del que pocos conocían su amistad con la colaboradora de Sálvame, que respondió: "Pedro, Pedro, te quiero".

La fiesta en plató terminaba por todo lo alto, transformándose en una pista de baile donde sonaba Dancing Queen de ABBA, como guinda final de un cumpleaños en el que solo faltó, para ser perfecto, poder abrazar a sus compañeros y amigos, algo que a buen seguro ocurrirá con creces cuando la situación sanitaria lo permita.

