Andrés Caparrós sorprende con su aparición en 'La Voz senior'

No hace ni una semana que Laura Pausini ganaba La voz con Kelly, uno de sus aspirantes, pero Antena 3 ha vuelto al escenario del talent y ha estrenado la edición senior del concurso. Un programa que buscará, una vez más, a las voces más especiales de nuestro país entre los mayores de 60 años con el objetivo de dar una nueva oportunidad a aquellos que no pudieron vivir su sueño cuando eran jóvenes o que desean subirse de nuevo a los escenarios. Presentado por Eva González, el concurso, que cuenta con Rosana, Antonio Orozo, David Bustamante y Pastora Soler como jueces, se emitirá a lo largo de la Navidad con la premisa de que "más que nunca, necesitamos que sus sueños se cumplan". Una vez comenzada la gala inicial, uno de sus aspirantes sorprendía a todos con su participación. El locutor y presentador Andrés Caparrós acudía al programa ante la atenta mirada de sus nietos.

Vuelve 'La Voz Senior' en su edición más emotiva

Caparrós pisaba el plató de La voz senior para interpretar Antonio Vargas Heredia de Antonio Cano en las audiciones a ciegas. Aunque el locutor interpretaba el tema con mucha emoción, ninguno de los coaches del programa se daba la vuelta, lo que provocaba uno de los momentos más duros de la noche. "¡Dios mío de mi vida! ¡No me lo puedo creer!", exclamaba Pastora Soler por no haber reconocido al profesional de la radio. "Admiración, solo puedo decir que siento admiración por ti", explicaba Rosana mientras se acercaba a abrazar a Andrés, cuyos sus nietos en el backstage lloraban desconsoladamente. Dado que su abuelo no conseguió pasar a la siguiente fase del talent, Eva les consoló.

"No pasa nada. Para mí esta experiencia tenía y tiene una importancia muy especial porque yo empecé en mi vida cantando en la radio en un concurso de cantantes noveles en Almería. Y bueno, cuando ya queda poco para llegar al epílogo, pues qué bien era volver a un concurso de cantantes no tan noveles, La voz senior. Y especialmente qué bien estar dándole la mano a Pili", explicaba el locutor sobre Pastora, a la que presentó cuando era una niña en Quédate con la copla. "Le tengo mucho cariño porque me trató muy bien. Perdónanos por no habernos dado la vuelta, aunque hemos disfrutado mucho de tu interpretación", respondía la que fuera representante de Eurovisión. "Con esto basta, con este público y con la percepción extrasensorial, si queréis llamarlo de alguna manera, porque estoy en el plató en el que yo hice junto a Isabel Gemio Sorpresa, sopresa", añadía el padre de Alonso y Andrés. "Me he quedado sin palabras", dijo Antonio Orozco. "Qué pena me ha dado, menudo sentimiento. No lo voy a pensar más porque entonces no levanto cabeza", confesaba Soler entre lágrimas.

