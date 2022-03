Las aficiones que Sara Carbonero ha retomado tras instalarse en Madrid

Loading the player...

La relación de Sara Carbonero con los gimnasios nunca ha sido demasiado buena, "especialmente con ese tipo de gimnasio que más bien parece un club social donde la gente va a cotillear y a mirar de arriba a abajo el modelito de los demás", según contó en su blog. Sin embargo, acaba de encontrar el sitio ideal para ponerse en forma. La periodista, de 36 años, acude regularmente a un centro de entrenamiento personal y rehabilitación, ubicado en el norte de Madrid, para hacer pilates, pero en su última visita también se animó con el boxeo, un deporte que ya ha practicado en varias ocasiones. "Me llaman la atención los entrenamientos de boxeo. He dado alguna clase y me parece divertido a la vez que intenso y agotador", dijo en uno de sus posts publicados en 2014. ¡Dale al play!

