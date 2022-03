Dafne Fernández ha sido madre por segunda vez

Tras unos emocionantes meses de espera, Dafne Fernández y Mario Chavarría han sido padres por segunda vez. Ha sido el feliz papá el encargado de anunciar la llegada al mundo de su hija junto a esta foto tan entrañable en la que aparecen sujetando su manita. "Bienvenida a casa, mi (niña) amor", ha escrito el fotógrafo. La pequeña se ha unido a su hermano mayor, Jon, que nació el 30 de agosto de 2018, para completar la felicidad de sus padres, que se dieron el 'sí, quiero' en una romántica ceremonia de cuento de hadas cuyas imágenes se vieron en las páginas de la revista ¡HOLA! en 2017.

VER GALERÍA

Dafne ha estado compartiendo los más y los menos de su embarazo y también de la maternidad en estos dos años, además de publicar cómo han pasado su último verano siendo tres. La experiencia de su primer niño le ayudará ahora con la llegada de su hija, sobre todo con temas como la lactancia, de la que la actriz hablaba recientemente: "Encontré el verdadero significado [...] Ese con el que la madre disfruta de alimentar a su hijo y encuentra en ese momento algo único que sólo ellos vivirán". Sobre las emociones inigualables que aporta el ser madre, ya explicaba el pasado mes de marzo algo con lo que muchas madres se sentirán identificadas: "Me mira como nunca nadie me miró y que me abraza como si fuera el ser más especial del planeta".

- ¡Qué pequeñita era! Dafne Fernández se emociona con una foto de hace 25 años

VER GALERÍA

Jon ya tiene una hermanita con la que jugar. Este verano con motivo del cumpleaños del niño, Dafne hacía esta bonita reflexión: "Hoy hace 2 años que llegaste a nuestras vidas. Muchas veces tú padre y yo nos preguntamos cómo era nuestra vida antes de que tú llegaras y aunque viajábamos más, dormíamos del tirón y teníamos más vida social nos miramos y decimos, y ¿cómo podíamos vivir sin Jon? Haces que cada día sea una aventura y nos haces sentir los padres más afortunados del mundo. Felices 2, Jon, te amamos taaaaaaaaanto".

- La tarde en el museo de Dafne Fernández con su marido y su hijo tras el confinamiento

Su relación con Mario está más que establecida y recientemente, Dafne describía a su pareja como el amor de su vida para felicitarle por su cumpleaños en julio, recordando una serie de imágenes que dejaban claro su romance. "Mi mejor amigo, a mi compañero de viaje, al mejor padre de mis hijos"... comentaba, recibiendo miles de respuestas de sus seguidores admirando y aplaudiendo la bonita declaración.

- Dafne Fernández felicita al 'amor de su vida' con algunas fotos inéditas y otras de lo más románticas

VER GALERÍA

Se dieron el "sí, quiero" en una emotiva y romántica ceremonia en plena naturaleza, rodeados por los árboles centenarios de un bosque mágico en La Adrada (Ávila). "Aunque parezca increíble, supe que quería compartir el resto de mi vida con Mario en el momento en el que nos conocimos", confesaba entonces la novia, que posaba sonriente y enamorada para la revista ¡HOLA! con un diseño de Navascués.

Loading the player...

Dafne Fernández confesaba sus miedos durante el embarazo

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.