El precioso tributo de Madonna a sus hijos en su primer tatuaje

Que Madonna es una de las mejores artistas internacionales y que algunas de sus actuaciones y canciones pasarán a la historia de la música es algo que nadie puede discutir. A sus 62 años, la reina del pop todavía sorprende a sus fans con muchas de sus declaraciones, vestimentas y decisiones de su día a día. Así, la intérprete de La isla bonita, y aunque muchos no puedan creer lo que se atrevía a hacer por su edad, se tatuaba como homenaje a todos sus hijos. Entonces, la icónica cantante compartía su nueva hazaña a través de las redes sociales y demostraba una vez que nunca es tarde para hacer cualquier cosa por primera vez. ¿Qué elegía la intérprete para que esté siempre marcado en su piel con tinta? Las iniciales de todos sus pequeños: Lourdes, de 24 años, Rocco, de 20, David Banda, de 15, Mercy James, de 14, y las gemelas Stella y Estere, de 8.

VER GALERÍA

"Inked for The Very First Time (tatuada por primera vez), escribía la cantante en su perfil de las redes sociales como aparente guiño a uno de los versos más emblemáticos su éxito de 1984, Like a Virgin y en el que colgaba también varias fotos del momento en el que el tatuador escribía "LRDMSE" en su muñeca. Además, Madonna no elegía cualquier establecimiento para su primer tatuaje. La intérprete de Material Girl acudía al famoso profesional de la tinta East, quien también compartía en su perfil el trabajo que había realizado y que tiene su estudio en West Hollywood's Shamrock Social Club en Los Ángeles.

VER GALERÍA

La realización del tatuaje ocurría casi una semana después del posado de la cantante en una inusual imagen con sus seis hijos con motivo del Día de Acción de Gracias. "Un hermoso recuerdo... Dando gracias", escribía Madonna junto al vídeo que compartía con sus seguidores y en el que incluía un emoji con las manos en oración como muestra de agradecimiento. En este precioso encuentro de toda la familia, también se encontraba su novio,el bailarín Ahlamalik Williams, de 26 años, que apenas se lleva dos años de diferencia con Lourdes, la hija mayor de la cantante, y con el que también posaba muy cariñosa. De todos ellos, dos son biológicos y cuatro adoptados en Malaui, África. Y si bien es habitual ver a la mayoría con su madre, los dos mayores hacen ya su una vida más independiente, ya que por ejemplo Rocco vive la mayor parte del tiempo en Inglaterra con su padre. Toda una suerte reunir a toda la familia, un momento que desde luego la cante no solo quiso tener en su memoria sino también en su piel.

Loading the player...

¡Fiesta en la cocina! Así de bien se lo pasan Madonna y sus hijos en casa

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.