El bonito detalle que ha tenido Ariana Grande con el bebé de Katy Perry

Después de haber pasado un embarazo en plena crisis sanitaria, Katy Perry era madre el pasado agosto junto a Orlando Bloom. La cantante daba a luz a una niña, a la que llamaban Daisy Dove Bloom, que llegaba a la familia un año y medio después de que sus padres se comprometieran en una espectacular cita por los aires. Se trataba de la primera hija para la cantante de Firework y del segundo para el intérprete, que ya tiene un niño, Flynn, de nueve años, junto a su exmujer, la modelo Miranda Kerr, con quien ambos mantienen muy buena relación. Unos meses después de la buena nueva, Ariana Grande ha querido tener un bonito gesto con su amiga y le ha mandado un regalo para la pequeña, quien ya tiene casi cuatro meses. La intérprete de Side to side le ha enviado un traje para la nieve acolchado estilo plumón con botines y manoplas a juego junto con una nota en la que se puede leer: "Katy, Orlando, enhorabuena y os quiero a los dos".

VER GALERÍA

Katy Perry siempre se ha declarado fan de su compañera de profesión, quien además es su amiga. Además, no es la primera vez que la cantante de Into You tiene un bonito detalle con ella. El año pasado ambas coincidían en un restaurante de sushi y la intérprete de Dark Horse se llevaba una grata sorpresa a la hora de pagar: "Al final de mi larga comida con Orlando y su hijo, terminamos tras una hora y media, pedimos la cuenta y el camarero nos dijo: 'Ariana Grande se ha hecho cargo de ella', y nosotros estábamos como, '¡Oh Dios mío, eso es genial'", explicaba la artista durante una entrevista en Elle K Morning Show. "El hijo de Orlando tiene ocho años y se quedó impresionado. Amo los pequeños detalles como este, me siento agradecida por esta experiencia", añadía.

Tras ser papás, Katy y Orlando también recibían regalos para su pequeña de otras artistas internacionales. Unos días después del nacimiento de Daisy, Beyoncé enviaba a su compañera un precioso ramo de flores blancas. Por su parte, Taylor Swift, con quien se reconcilió tras numerosas disputas a raíz de un desacuerdo con el contrato de unos bailarines que habían trabajado para ambas, también mandaba a la cantante una manta de seda rosa, la cual lleva bordado a mano 'Baby Bloom' y una flor también del mismo color en la parte inferior izquierda, mientras que en la parte de arriba había algunas estrellas bordadas. "Katy y Orlando, cuando era una bebé, mi posesión más preciada era una pequeña manta de seda", revelaba la primera frase de la nota que llevaba el regalo. ¡Menudos detallazos!

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.