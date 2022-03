Así es Candela, la hija de José Coronado y Mónica Molina que ha heredado la belleza de sus padres

En la familia Coronado están de celebración. Uno de sus miembros más desconocidos hasta ahora ha cumplido años y, con ello, ha alcanzado la mayoría de edad. Se trata de Candela, la hija de José Coronado y Mónica Molina, hermana por parte de padre de Nicolás, que este martes se bate en la final de MasterChef Celebrity para hacerse con el delantal dorado. Aún es pronto para saber si la joven seguirá los pasos de sus padres en el mundo artístico, pero lo que está claro es que ha heredado la belleza de ambos, como muestran las imágenes que, como tantas chicas de su edad, comparte con sus seguidores.

Las mujeres más importantes en la vida de José Coronado

Con un estilazo envidiable, Candela posa sola y también acompañada de sus amigas, con las que acostumbra a compartir risas, deportes de aventura, fiestas y viajes, aunque la pandemia ha mermado forzosamente estas últimas aficiones. También parece que está enamorada de un chico con el que aparece en actitud muy cariñosa en muchas de las fotografías. Aunque ha vivido la mayor parte de su vida con su madre, también se encuentra muy unida al protagonista de Gigantes, como demuestra la nostálgica imagen que tiene publicada con él de un tierno momento de su infancia.

Precisamente gracias a su padre, también sabemos que es una gran fan de David Broncano, presentador de La resistencia. Cuando José Coronado fue entrevistado por el humorista jienense no dudó en trasladarle la admiración que le profesa su hija. "Que sepas que estoy feliz porque eres el ídolo de mi hija", afirmó el actor que también contó que su visita al espacio de Movistar+ le había costado un cariñoso reproche. "Me ha llamado esta mañana diciéndome que no la había dicho nada de que venía aquí", afirmó con humor.

Es innegable el parecido de Candela con el actor. Cuando nació, su madre, emocionada, ya tenía claro a quien había salido su hija: "Creo que se parece mucho a su padre". La joven llegó al mundo en 2002 en la clínica San José de Madrid, y hasta allí se desplazaron para conocer a la pequeña su abuela materna, Ángela Tejedor, y también Paola Dominguín, expareja de José Coronado, que quería que su hijo Nicolás, que tenía 14 años por aquel entonces, conociese a su hermana. José y Mónica comenzaron su relación un año antes del nacimiento de Candela y, tras muchas idas y venidas, se separaron en 2003, aunque su hija siempre le ha unido.

