¿Adivinas qué concursante de 'Operación Triunfo' se esconde tras esta imitación de Beyoncé?

La última gala de Tu cara me suena estuvo llena de numerazos. Nerea Rodríguez fue quien finalmente consiguió alzarse como ganadora gracias a su sorprendente imitación de Rosalía, sin embargo, hubo otro concursante que dejó a todos sin palabras. Nos referimos a un cantante madrileño al que seguramente conocerás por su participación en Operación Triunfo en 2006. El reto que le había tocado no era nada sencillo, y es que imitar a Beyoncé es muy complicado no solo por su potente voz sino por las coreografías que siempre acompañan a sus canciones. Por eso, su actuación fue una de las más aplaudidas de la noche y es que la transformación es increíble. ¿Sabrías adivinar de quién se trata viendo estas imágenes?

Tenía que interpretar Naughty girl, que forma parte del álbum Dangerously in love (2003), que fue el debut en solitario de Beyoncé tras su marcha del grupo Destiny's Child. Para subirse al escenario se enfundó uno de los míticos bodies con los que la cantante estadounidense suele presumir de curvas, además de medias de rejillas y su característica melena larga y ondulada, que se movía mientras bailaba gracias a un ventilador. Tampoco escatimó en detalles en lo que a maquillaje se refiere, copiando la piel dorada, los ojos con un intenso sombreado y labios nude que llevan el 'sello' de Queen B. Su actuación dejó muy sorprendido a los telespectadores, el público que se encontraba en plató y al jurado. De hecho, las cámaras captaron a Ángel Llacer con la boca abierta, porque no podía creerse lo que estaba viendo.

¿Ya sabes quién es? Aquí va la respuesta El cantante que se escondía tras este disfraz de Beyoncé es... ¡Jorge González! El madrileño, de 31 años, recibió muchos aplausos tras superar con éxito esta prueba tan difícil, sin embargo, no consiguió la puntuación que esperaba por parte del jurado. "Él sabe que yo soy fan, pero hay días que me gusta más y hoy te he visto rara", le ha dicho Lolita. "Hoy ha sido todo muy complicado, pero las cosas como son... han estado todos increíbles", le ha respondido Jorge alabando las actuaciones que habían hecho sus compañeros. "Es importante que no lo veas como demérito tuyo. Has hecho una actuación muy buena. La imitación de Beyoncé es imposible directamente y lo has hecho muy dignamente", añadió Carlos Latre.

Al terminar el programa, el cantante utilizó sus redes sociales para compartir con sus fans cómo se había sentido, asegurando que estaba muy orgulloso: "¡Lo conseguí! He superado mis miedos, me he superado a mi mismo, a lo que mi cabeza podría llegar a pensar. Meterme en la piel de una diva y de palabras mayores como es @beyonce era apostar bien alto y, personalmente, estoy más que satisfecho por lo complicado y diría, casi imposible que parecía". "He venido a este programa para ser valiente y aprender, superarme, crecer y salir de mi zona de confort para ofrecer lo mejor de mí, incluso lo desconocido. Lo he conseguido", confesó dando las gracias al programa "por dejarme hacerlo y cumplir este deseo".

Una experiencia única

Eso es lo que está siendo para Jorge González su paso por Tu cara me suena. El cantante está aprovechando al máximo y, semana tras semana, intenta superarse para que la audiencia disfrute y pueda seguir dando lo mejor de sí mismo. El pasado mes de mayo, el intéprete de Por besarte nos habló precisamente de cómo estaba viviendo esta experiencia única rodeada de tantos amigos y compañeros de profesión. "Esperanza no tengo en ganar pero sí ilusión, porque personalmente creo que me ayudaría mucho en mi carrera. Igual a otra persona le aporta otra cosa, pero a mí me daría oxígeno en mi carrera y supondría más proyección", confesó. "Dicen que la esperanza es lo último que se pierde... así que ojalá gane Tu cara me suena, ¡que me ayude todo el mundo!".

