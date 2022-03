Elena Tablada comparte nuevas (y divertidas) imágenes de su preboda en homenaje a su abuela

Elena Tablada está a punto de celebrar dos años de su boda en La Habana con Javier Ungría y lo hace con un sentimiento agridulce. Justo en el segundo aniversario de la fiesta previa al enlace que celebraron para todos sus amigos y familiares, los recuerdos son muchos y los momentos felices se abren paso en la memoria en forma de fotografías que atestiguan lo mucho que disfrutaron los novios y los invitados de esos días en la tierra de sus raíces. Una de las invitadas más especiales era, sin duda, su abuela Elena Moure, fallecida hace tan solo unas semanas. Era su regreso al país 57 años después de su marcha y las imágenes que ha compartido su nieta dan buena fe de lo feliz que fue esos días reencontrándose con su Caribe y viendo casarse a Elena.

"Hace dos años en Santa Fe, Cuba. Felicidad... efímera como la vida", publica la diseñadora junto a una foto de grupo de los novios rodeados por toda la familia que ríe y aplaude entusiasmados ante las celebraciones que tienen por delante. La preboda fue una fiesta inolvidable, en la que no faltaron mojitos, ritmos caribeños y mucha alegría, tal y como se refleja en el vídeo que ha compartido. "Era la más feliz del mundo solo con verles feliz", escribe Elena sobre las imágenes. Al rememorar esos días, no puede evitar pensar en su abuela y lo mucho que disfrutó. "Si la reina no va a su trono...", así describe la empresaria una simpática fotografía en la que su marido y otros chicos tratan de llevar a Elena Moure, que por aquel entonces tenía 91 años, en la llamada 'sillita de la reina'. No hay duda de que era la auténtica reina de la casa, como se puede ver en otra de la instantáneas en la que la familia posa alrededor de ella orgullosa. "La llevamos... dos años atrás en La Habana, quién lo diría...", dice su nieta.

Su abuela ha sido una de las responsables, junto con sus padres, de haberle transmitido a Elena la pasión por Cuba, su tierra. Por eso, además de casarse con Javier Ungría -con el que ya había contraído matrimonio civil en Miami- en la Habana, lo hizo en la iglesia de San Juan de Letrán, la misma en la que sus abuelos contrajeron matrimonio hace más de 70 años. "Imagínate lo que yo sentí cuando entré en aquella iglesia donde a los 19 años me convertí en la esposa del hombre que me hizo tan feliz y que tanto me quería", dijo entonces muy emocionada.

Elena abre el álbum familiar para despedir a su abuela

Fue el pasado 17 de noviembre, cuando Elena Moure falleció a los 93 años tras no poder superar el coronavirus, dejando a su familia desolada. "¡Qué tristeza más grande!, lamentaba a HOLA.com la diseñadora, que se encontraba muy unida a ella y la despedía con estas bellas palabras: "Así serás siempre para mí. La más divina, la más disfrutona, la más querida y la más cuidada, la que todo le viene bien, la más sabia, la más cubana, pero la más española, la más optimista y sin duda la más fuerte... Qué suerte la mía, mami, te adoro y te lo debo todo. Cómo voy a extrañar nuestras conversarciones". Para sobrellevar la pérdida, Tablada cuenta con el cariño de sus dos hijas Ella y Camila. Además, en esta última no puede evitar ver reflejada a su abuela, ya que siempre ha afirmado que entre las dos existía una conexión muy especial.

