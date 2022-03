Cristina Iglesias, siempre acompañada por su fiel guardián

Loading the player...

Cristina y Victoria Iglesias continúan viviendo en su paraíso marbellí rodeadas de los animales más queridos. Hace poco, Cristina sorprendió reconociendo que su mejor amigo no es su hermana, ¡sino el perro Luke! A las mellizas les encanta pasar el tiempo libre montando a caballo o paseando con los perros, a quienes han dedicado incluso un perfil en las redes sociales. Ambas sienten mucho amor por todos... ¡Aunque a veces no sean capaces de separarse de ellas! En verano, Victoria fue 'víctima' de un simpático espía mientras leía, y ahora, le ha tocado el turno a Cristina, que no puede estar tranquila ni en la ducha. ¿Adivinas quién es el peludo intruso? Dale al play y no te lo pierdas.

