La 'influencer' Marina Yers reaparece tras seis meses ‘desaparecida’

"Por fin he vuelto a la acción. Os he echado tanto de menos, he pensado tanto en este momento, no sé ni siquiera qué escribir, pero deciros a todos que gracias a Dios estoy bien. Tuve problemas graves de salud y estuve hospitalizada pero lo importante es que estoy BIEN y estoy sana, con mi madre, mi hermano, los míos". Este es el mensaje que la influencer Marina Yers lanzaba a sus millones de seguidores tras estar seis meses 'desaparecida' de las redes. Muchos especulaban que la 'ausencia' se debía a una estrategia de marketing incluso hubo rumores que apuntaban a que Marina habría fallecido, pero afortunadamente no es así y la youtuber ha vuelto con más fuerza que nunca ante la enorme alegría de todos sus fans que festejan su regreso. La influencer ya está en activo de nuevo y ha confesado los problemas de salud que ha tenido durante estos seis meses. ¿Quieres ver cómo ha sido el regreso de Marina Yers a las redes y conocer exactamente el motivo de su 'desaparición'? Dale al play y no te lo pierdas.

