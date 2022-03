Sara Carbonero, de ser la mejor embajadora de Oporto a redescubrir Madrid

En verano, Sara Carbonero e Iker Casillas hicieron las maletas y dejaron su vida en Oporto después de cinco años en Oporto y poco a poco van retomando sus rutinas y sus planes en la capital española. Esta semana ha sido un ejemplo de cómo la presentadora está redescubriendo la ciudad, dando a conocer a sus seguidores los lugares más interesantes de sus calles y actividades. La hemos visto en la librería Amapolas en octubre, por donde ya pasó hace unas semanas, para disfrutar de una exposición de ilustraciones y del tiempo con su amiga, Laura Riñón Sirera, escritora y dueña del local que se encuentra en el barrio de Justicia. "El día que la vi por primera vez hubo muchas cosas que me impresionaron de ella, como que se hubiera leído absolutamente todos los libros que vende porque si no, ¿cómo iba a recomendarlos?, me dijo", ha contado.

"Esta tarde he vuelto a visitarla y mientras ella empaquetaba libros con todo el amor del mundo a la vez que recomendaba otros a los clientes que iban entrando, yo no podía dejar de observarla", ha compartido con sus seguidores, con una imagen del precioso espacio, lleno de libros expuestos y arte en las paredes. También la escritora ha querido dedicarle algunas palabras a Sara, a la que califica como una persona que tiene una "especial habilidad para escuchar y observar como si fuera invisible". "Cuando Sara entra en Amapolas se pasea por la librería como si estuviera en su hogar, y lo está. Nunca he tenido delante una mirada tan clara y brillante, quiere leerlo todo, saberlo todo", ha añadido Laura. Por supuesto, la presentadora respondía diciendo que la escritora ha sido "una de las mejores cosas de 2020" y de su vuelta a Madrid.

No ha sido el único plan que le hemos visto a Sara, que esta mañana de miércoles volvía también a practicar pilates con algunas amigas. Una actividad que está muy de moda en los últimos años que favorece a la forma física y también al bienestar mental, y que la mujer de Iker Casillas practica desde hace tiempo. Cuando volvía a trabajarlo el pasado año, después de superar las sesiones de quimioterapia, quedaba claro que era una de sus disciplinas favoritas.

También ha descubierto restaurantes de diseño como Madame Butterfly, en Chamberí, que se considera como "un tentador trocito del Japón y de la Indochina de 1940 en Madrid" según los dueños del local. Para Sara, "nunca es tarde para descubrir alguna curiosidad", y compartía las imágenes de su visita. Lucía un espectacular vestido de color gris que realzaba su figura a plena tendencia con mangas de globo y que pertenece a la nueva colección de Zara y que todavía puedes encontrar disponible en su tienda online por un precio de 39,95 euros.

Por supuesto, tampoco ha faltado el trabajo. En las últimas semanas ha presentado la colección nueva de su marca con Isabel Jiménez, que por primera vez puede encontrarse en Cortefiel. "Entre reunión y reunión", escribía en una de sus últimas fotografías. "Qué día, un poco de todo. Proyectos bonitos", ponía en otra imagen, la que encabeza este texto, en la que aparece en un estudio de fotografía tras una jornada ante las cámaras.

