¡Boda y bebé! La nueva vida de la actriz y empresaria Nuria Tomás, ex de Gerard Piqué

Nuria Tomás ha sido mamá. La que fuera pareja de Gerard Piqué y Jorge Lorenzo ha compartido con todos sus seguidores las primeras imágenes de su bebé, un niño al que ha llamado Apolo. "Ayer 30 de noviembre a las 12:27 horas nació un ángel. Solo puedo dar gracias al universo por permitirme vivir algo así. Somos muy felices y me siento plena. El amor se multiplica", ha escrito. Nuria dio a luz en Barcelona y estuvo acompañada en todo momento por su pareja, Agus Puig, a quien días antes del parto le dedicó estas bonitas palabras. "Me has dado el embarazo más dulce que podía imaginar, has estado a mi lado en cada momento de incertidumbre, de subida o bajada hormonal. Te has mimetizado con nosotros en todo momento, has cambiado hábitos por hacerme feliz, has sabido quererme bien desde el primer día que te REconocí. Qué suerte la mía. Qué suerte la de Apolo por el padrazo que le ha tocado".

El nacimiento de Apolo llega tras la íntima boda de sus padres, celebrada el 23 de octubre, en plena pandemia. "Recién casada con el mejor ser humano que he conocido. Fue un día mágico al lado de nuestra familia más íntima", publicó Nuria junto a varias fotos de la celebración, que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Alella, Barcelona.

Nuria ha formado una gran familia con Agus Puig, a quien conoció hace casi dos años. A nivel personal la joven no puede ser más feliz y en el terreno profesional sigue centrada en su carrera como actriz. Se formó en John Strasberg Studios de Nueva York y en Cristina Rota en Madrid. También ha realizado cursos en la Central de Cine, con Raquel Pérez y Fernando Piernas. Ha participado en largometrajes como La voce del lupo y en cortos como Medianoche. En teatro, su último trabajo ha sido la obra Aquí, dirigida por Queralt Riera en el Teatro Fernán Gómez.

Nuria, que es hija del empresario jamonero Enrique Tomas, también ha despegado en 2020 como empresaria con APOLOX, una agencia de Márketing y Comunicación, y la marca de ropa EGGSOEGGSO.

Los otros amores de Nuria Tomás

Nuria Tomás era la novia de Piqué cuando el futbolista se enamoró de Shakira en el Mundial de Sudáfrica de 2010. Aunque su relación tuvo un final inesperado, la de Barcelona hablaba así de su ex en una entrevista concedida a La Vanguardia en 2017. "Gerard es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor; hace años que la herida quedó cerrada y hace años que le deseo lo mejor", declaró.

"Me han llamado muchas veces para pedirme entrevistas y siempre he rechazado hablar. No puedo negar que haya estado con una persona con dimensión pública pero yo nunca he hecho mi relación pública; me traicionaría a mí misma. No tengo nada que contar de mi vida privada y si no fuese actriz, tampoco sobre mi vida profesional. La diferencia con otra pareja es un apellido, los sentimientos son los mismos”, zanjó.

En 2015 Nuria mantuvo una breve relación con el expiloto de Moto GP Jorge Lorenzo. Aparecieron juntos en algún que otro evento, pero la distancia y sus diferentes compromisos profesionales provocaron la ruptura meses después.

