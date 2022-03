Susanna Griso recuerda la cuarentena de un mes que tuvo que pasar cuando era niña

Con el coronavirus como tema principal de conversación, la distancia social y las vacunas están a la orden del día en cada debate televisivo. Ha sido precisamente en una de estas tertulias en el programa matinal Espejo Público, donde su presentadora, Susanna Griso, ha querido narrar un momento de su vida que jamás olvidará y que le obligó a pasar, nada más y nada menos que, un mes de cuarentena y que nada tiene que ver con la COVID-19. Con mucho sentido del humor, la periodista ha rescatado un capítulo de su infancia en el que padeció escarlatina, una enfermedad prácticamente erradicada a día de hoy y que no le trae ningún buen recuerdo a la catalana que aseguraba a sus compañeros: "Yo lo he pasado todo, he sido la mujer con más enfermedades", decía en tono bromista.

- Susanna Griso explica qué quería ser de pequeña (y tiene una cicatriz por intentarlo)

VER GALERÍA

Hablando sobre la inmunidad de los más pequeños frente a la COVID-19, los colaboradores compararon esta enfermedad en los niños con otras, que habitualmente suelen ser mucho más graves en adultos, como el sarampión. Al preguntarle a la presentadora si ella lo había pasado, Susanna Griso sorprendió: "¡He tenido hasta la escarlatina que estaba prácticamente desaparecida!". La presentadora explicó entre risas que tuvo que pasar un mes entero aislada y que aprovechó ese tiempo para leerse todos los cómics de Zipi y Zape.

- Maquillaje y peluquería en tiempos de coronavirus: así se prepara ahora Susanna Griso

Lo que aún no ha podido sacarse de la cabeza, a pesar de los años que han pasado desde entonces, es cómo fue el tratamiento que le fue administrado: "¡Era una inyección diaria!", exclamaba con energía, aún recordándolo con horror, y añadía mientras se tocaba la frente: "¡Todavía lo tengo aquí, un mes!" Y es que, esta enfermedad tiene como síntomas principales fiebres altas, dolor de garganta y un característico sarpullido rojo que se suele extender por el cuerpo. Así, Susanna Griso dejaba más que claro a sus compañeros de plató que en lo que respecta a enfermedades tiene muchas experiencias más porque, si con eso no fuera suficiente, la presentadora también enfermó de sarampión.

Con el sentido del humor que le caracteriza, Susanna Griso continuó hablando de padecimientos en primera persona, ya que, relató que hace algún tiempo estaba totalmente convencida de que ya había pasado el sarampión siendo una niña, lo que le hizo pensar que no podría contagiarse de adulta. Cuál fue su sorpresa cuando, al contraerlo sus sobrinos, ella también enfermó. "Me metí con un sobrino y una sobrina pequeños en la cama. No sabes qué sarampión pasé...", explicaba la periodista mientras el resto de colaboradores apenas podían contener las carcajadas.

- El exministro José Luis Corcuera sufre un gran susto mientras es entrevistado por Susanna Griso: '¿Llamamos a un médico?'



- ¿Qué tiene en común con Carlos Sainz y Matías Prats? Susanna Griso responde



- Susanna Griso se pone a prueba con el rosco original de 'Pasapalabra'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.