Se desvela la causa del fallecimiento de Sean Connery

El pasado 31 de octubre Hollywood perdía a uno de sus grandes iconos. Sean Connery fallecía a los 90 años en su residencia de las Bahamas, acompañado por sus seres queridos y "tranquilamente mientras dormía", tal y como confirmó entonces su hijo Jason y su esposa, la pintora Micheline Roquebrune. Ahora, la autopsia, a la que ha tenido acceso TMZ, ha revelado los detalles sobre la causa del fallecimiento del popular actor escocés que dió vida a James Bond en siete de sus películas.

De origen humilde, enamorado de Marbella y 'siempre al servicio de su majestad', así era Sean Connery

El informe del forense confirma que murió durante el sueño, exactamente a la 1.30 am, y especifica que se debió a un fallo respiratorio provocado por una neumonía. A todo ello se une su avanzada edad, y una serie de problemas cardiacos que pueden incrementar el riesgo de infarto, según informa el medio estadounidense. Su mujer había asegurado poco después de conocer la triste noticia que todo había sucedido de acuerdo a su voluntad: "Estuve con él todo el tiempo y simplemente se fue. Era lo que él quería". Su último deseo, aseguró, era "irse sin hacer ruido". Además, Micheline contó que el legendario actor padecía demencia. "No era vida para él. Últimamente no podía expresarse. Al final murió durmiendo y en paz", relató con tristeza pero con el alivio de haber podido acompañarle hasta el final.

Sean Connery y su mujer, una artista franco-marroquí, se conocieron en 1970 en un campo de golf de Marruecos y la química entre ellos fue instantánea, tal y como ella contó hace años en una entrevista. Por aquel entonces ambos estaban casados. Él compartía su vida con Diane Cilento desde hacía una década y tenía un hijo, pero la atracción entre el actor y la pintora fue tal, que finalmente ambos acabaron divorciándose de sus respectivas parejas y contrayendo matrimonio en 1975. Desde entonces, han sido inseperables y para ella era sobre todo "un hombre modelo". "Era maravilloso y tuvimos una fantástica vida juntos", recordó días después de su muerte, consciente de que iba a ser "muy duro vivir sin él".

Nacido en Escocia en 1930 bajo el nombre de Thomas Sean Connery, nunca ocultó sus orígenes humildes, lejos de la sofisticación que siempre envolvía al agente 007. Su padre era camionero y su madre se dedicaba a la limpieza, por lo que pronto tuvo que dejar los estudios para llevar dinero a casa. Afortunadamente, tras encadenar varios trabajos, el cine se cruzó en su camino y su vida dio un giro radical que se acentuó cuando protagonizó la primera película de James Bond, El agente 007 contra el Dr. NO. Fue tal el éxito que le siguió una saga de seis películas: Desde Rusia con Amor (1963), Goldfinger (1964), Operación Trueno (1965), Sólo se vive dos veces (1967), Diamantes para la eternidad (1971) y Nunca dijas nunca jamás (1983). Aunque fue este el que lo catapultó a la fama internacional, el palmarés del actor incluye los más grandes reconocimientos. En sus estanterías colocó un Oscar en 1988 por su papel en Los intocables de Elliot Ness y también dos Bafta y tres Globo de oro.

