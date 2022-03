¿Teme que Isabel Pantoja tome acciones legales? ¿Ha hablado con Kiko Rivera? Sylvia Pantoja responde

Loading the player...

Sylvia Pantoja ha sido la última en hablar sobre Isabel Pantoja, en el programa de Telecinco Cantora, la herencia envenenada, el mismo en el que Kiko Rivera aseguraba que su madre "le había robado" la herencia de Paquirri que le correspondía. La cantante no ha dejado en buen lugar a su prima, de quien sospecha que ha frenado su carrera como cantante. "Yo creo que bajo cuerda ha hecho cosas que han llegado a mis oídos que me han dolido mucho y eso sí me hubiese gustado hablarlo con ella", reconoció durante la entrevista. Después de su intervención en la televisión, Sylvia Pantoja asegura que no teme a las represalias legales con las que Isabel Pantoja pueda reaccionar. También responde a la pregunta: ¿ha hablado con Kiko Rivera? Dale al play y no te lo pierdas.

