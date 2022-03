Hablamos sobre su nuevo proyecto con Mackenzie Foy, la niña de 'Crepúsculo' que se ha hecho mayor

Hace casi una década que la conocimos como Reneesmee, la hija de Edward (Robert Pattinson) y Bella (Kristen Stewart) en Crepúsculo: Amanecer parte II, pero ya tiene 20 años y sigue siendo toda una belleza en el camino de convertirse en una estrella internacional. Mackenzie Foy ha estrenado esta semana su nueva película para Disney+, Black Beauty, basada en la novela de 1877 Azabache, de Anna Sewell, y ha hablado con HOLA.com para contarnos algunos de los detalles del rodaje y de su carrera. Para ella, que ha crecido dentro de Hollywood, trabajar delante de las cámaras es tanto un placer como una profesión y se le nota la naturalidad con la que se enfrenta a cada uno de sus papeles y entrevistas.

En Black Beauty, Mackenzie interpreta a Jo Green, la joven que comparte protagonismo con el caballo, a quien pone voz Kate Winslet y que es el verdadero centro de la historia. La actriz de El cascanueces y los cuatro reinos nos cuenta que cuando leyó el guion se emocionó mucho y que, tras una reunión con Ashley Avis, directora y guionista del proyecto, en el que le contó cómo quería enfocarlo, sintió que "tenía que ser parte de esto". "Soy muy fan de la original", explica, dejando claro que ella quería que tuviera todos los detalles que quizás a vista de otros pudiera hacer el filme parecer anticuado. "Ashley me explicó cómo lo había actualizado y cómo se había adaptado, pero ya que el libro original pretendía dar importancia a los caballos y luchar contra la crueldad animal", nos cuenta la intérprete, que también ha trabajado en Interestelar.

Aunque no ha compartido escenas directamente con Kate Winslet, la experiencia que se lleva de la película es positiva y enriquecedora. "Ha sido muy divertido trabajar con animales", explica Mackenzie, que señala que los caballos, al ser especialmente inteligentes, son muy interesantes a la hora de trabajar. "Añaden cierta espontaneidad a la escena, incluso aunque estén entrenados, de vez en cuando hacen algo que no estaba planeado y tienes que adaptarte a ello, lo que ofrece un ritmo más natural", añade. Concretamente recuerda una escena en la que Jenny, uno de los ejemplares con los que trabajaban, parecía que tenía el guion porque se acercó a ella con una mirada aparentemente llena de cariño: "Fue un momento dulce y emocionante".

Su paso por Crepúsculo

Mackenzie tenía 11 años recién cumplidos cuando se estrenó Amanecer parte II, la última película de la saga Crepúsculo, de la que todo el mundo hablaba (y habló) durante mucho tiempo. Sin embargo, para ella aquellos recuerdos quedan difusos con el tiempo y asegura que no lo tiene muy presente: "Es una locura, era muy pequeña y la mayoría de las cosas que recuerdo son aleatorias, cosas de niña pequeña. Pero fue una experiencia increíble y ahora al ser mayor y ver en qué se ha convertido... tuve una suerte enorme de poder participar". Por supuesto, no podíamos no preguntar si había visto la película en los últimos años. La respuesta es sí, recuerda haberla visto cuando era adolescente, ¿sería team Jacob o team Edward?

¿De qué va Black Beauty?

Jo Green (Mackenzie Foy), es una adolescente profundamente afligida por haber perdido a sus padres conoce a Beauty, una yegua salvaje que nació en libertad en el oeste de Estados Unidos y que es alejada de su familia al ser trasladada a los Establos Birtwick. Ambas forjan un vínculo indestructible que llevará a Beauty a superar diferentes etapas, retos y aventuras en la vida.

