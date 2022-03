¡Qué monada! Penélope Cruz publica una foto de su infancia

Sara Carbonero, Pablo López, Helen Lindes, Miguel Ángel Silvestre, Mariló Montero, Jaydy Michel... Hace unos meses surgió una nueva moda en las redes sociales y fueron muchos los que, invadidos por la nostalgia, abrieron su álbum de recuerdos para mostrar algunas fotos de su infancia. La última en sumarse al club ha sido Penélope Cruz, que ha publicado una imagen de cuando era pequeña. "Agradecida. Feliz Día de Acción de Gracias", ha escrito la ganadora de un Oscar por la película Vicky Cristina Barcelona, coincidiendo con esta tradicional fiesta que se celebra en Estados Unidos todos los años por estas fechas.

Como era de esperar, la madrileña ha recibido cientos de mensajes y los likes de muchos amigos y compañeros de profesión, como es el caso de Gwyneth Paltrow, Silvia Abascal o Inma Cuesta. Además, sus fans han muerto de amor con su foto y así se lo han hecho saber. "¡Qué bebé más precioso!", "Esos labios...", "Ohhhhhhhh ¡qué monada!", "¿Cómo eras tan adorable?", "Creo que esta es la foto más bonita que he visto jamás. Gracias por compartirla con nosotros", "Feliz Día de Acción de Gracias para tí también, espero que estéis todos bien", "Pero... ¿y esas mejillas?" o "Bonita desde siempre", han comentado en este post que ha superado los 46.000 'me gusta' en menos de 15 horas.

A sus 46 años, la mujer de Javier Bardem puede presumir de tener una belleza envidiable y parece que ha encontrado el secreto de la eterna juventud, ya que siempre está radiante. Sin embargo, parece que no le agrada especialmente cuando se refieren a ella en ese sentido. Así lo confesó en una entrevista que que concedió hace unos meses a la revista Red, asegurando que se siente "incómoda": "No pienso en mí misma en esos términos". Penélope reconoció que al principio de su carrera tuvo momentos en los que no se sentía segura de sí misma, pero fue madurando con el paso del tiempo. "No cambiaría lo que siento ahora por lo que sentía cuando tenía 20 años. Tenía algunas inseguridades sobre cosas que luego me di cuenta que no eran importantes", dijo.

Nuevos proyectos

Como tantos otros compañeros, la agenda de la protagonista de Nine también se ha visto afectada por la pandemia. De hecho, tiene pendiente de estreno dos películas. Por un lado, el thriller de espionaje 355, en el que comparte pantalla con estrellas de la talla de Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Diane Kruger y Fan Bingbing. La película, que tenía previsto llegar a los cines el próximo 15 de enero de 2021, "mueve su estreno sin fecha confirmada debido al aplazamiento de la película en el territorio norteamericano", han dicho en un comunicado. Por otro, en octubre terminó el rodaje de Competencia Oficial, que tuvo un parón debido al coronavirus. "A pesar de los muchos obstáculos, ha sido una experiencia increíble. Aquí os dejo unas imágenes de la insoportable directora Lola Cuevas y de sus grandes actores Ivan y Felix. ¡Gracias Gaston y Mariano! Gracias pedazo de equipo por todo el cariño y esfuerzo que habéis traído cada día al rodaje. ¡Lo hemos conseguido! ¡Viva el cine! Me siento muy afortunada de poder ser parte de esta profesión a la que amo cada día más", escribió emocionada.

