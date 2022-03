Shakira, emocionada con la sorpresa que le ha dado Gwyneth Paltrow

Shakira ha recibido con un gran entusiasmo el último regalo que le ha hecho su amiga, la actriz Gwyneth Paltrow. La cantante colombiana compartió con sus seguidores el detalle que había tenido con ella la oscarizada intérprete de Shakespeare enamorado. Unos utensilios de cocina de diseño que recibió con agrado, pero quizá lo más curioso de la situación fue la divertida reacción de la intérprete de Chantaje, que no pudo evitar reírse de uno de sus defectos.

-Shakira presenta a Max Piqué Mebarak

VER GALERÍA

"Díos mío, gracias Gwyneth Paltrow por los utensilios de cocina más lindos que he tenido. Una vez que cambias a la cerámica, no tóxica y rosa, no vuelves a ser la misma. Ahora necesito que alguien me enseñe a cocinar", dijo la cantante entre las risas de sus admiradores. Tras la publicación, los mensajes de sus fans no se hicieron esperar y se ofrecían amablemente ante su petición. "Yo puedo enseñarte", "cocinaré contigo", o ¿quién cocina en tu casa?", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

-¿Aprobarías el test de cultura general con el que ha arrasado Shakira?

Son múltiples las habilidades de Shakira, pero entre ellas no está la de la cocina. Recordemos que en pleno confinamiento, Shakira decidió hacer un brownie para Gerard Piqué y sus hijos, pero el resultado no fue el esperado. El postre quedó completamente carbonizado al haber superado el tiempo y la temperatura del horno. La cantante confundió los grados Fahrenheit con los Celsius, lo que hizo que el pastel se quemara por completo. No obstante, haciendo gala de su extraordinario sentido del humor, se lo contó a sus fans que se rieron con la situación. La artista no cesó en su objetivo y volvió a ponerse manos a la obra y finalmente lo logró: "Segundo intento. Esto huele muy bien y no me voy a rendir hasta lograr el brownie perfecto. Deséenme suerte", decía la cantante, que al final analizó los dos postres y demostró la célebre frase de "el que la sigue, la consigue".

VER GALERÍA

La amistad de Shakira y Paltrow

Shakira y Gwyneth Paltrow son amigas desde hace tiempo. La artista de Loba y su pareja, Gerard Piqué, son habituales en los conciertos de Chris Martin, con su banda Coldplay, donde se les ha podido ver entre bambalinas. Una de las veces en las que coincidieron fue en el concierto que el grupo ofreció en Barcelona en 2016. Gwyneth Paltrow y Chris Martin anunciaron su separación en 2014, pero siempre han presumido de mantener una excelente relación, lo que ha permitido que en ocasiones su ex le acompañe en su gira con sus dos hijos, Apple y Moses.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.