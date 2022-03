Sara Carbonero, tras la sorpresa que le ha dado Lorena Gómez: 'Gracias por este regalo'

"Los deseos se le cumplen a gente tan bonita como tú". Así de cariñosa se ha mostrado Lorena Gómez tras hacerle un regalo muy especial a Sara Carbonero. La artista, que durante estos meses está utilizando las redes sociales para publicar vídeos en los que canta algunas de sus canciones favoritas, ha cumplido la petición que le hizo la manchega y ha interpretado el tema The Reason, que hizo popular la banda Hoobastank en el año 2004. Se trata de una canción muy especial para Sara y, por eso, Lorena ha querido dedicársela. "Hace unos días me reencontré con esta canción. Lo hice :) @saracarbonero", ha escrito junto estas imágenes.

La respuesta de la periodista no ha podido ser más bonita y le ha dado las gracias por cumplir su deseo: "Yo sabía que te iba a quedar bonita pero no podía imaginar cuánto... Mi nueva versión favorita. No te puedo admirar más, preciosa. Talento y generosidad en estado puro. Gracias por este regalo para todos los que te seguimos @lorenagomez_ . Con muchas ganas de esa segunda parte. #eresmuygrande". "Te admiro y eres un gran ejemplo a seguir para todos. Gracias por tus palabras preciosa. Aquí estaré siempre para llenar de música cada espacio. Un abrazo enorme", ha respondido la cantante al leer el mensaje de la mujer de Iker Casillas.

Quienes no pueden estar más de acuerdo con Sara son los fans de la extriunfita, que han llegado su perfil de comentarios muy cariñosos. "¡Qué maravilla!", "¿Cómo puedes cantar tan bonito?", "Una de mis canciones favoritas y ahora mucho más, en la voz y sensibilidad de @lorenagomez_", "Eres increíble", "Puffff... ¡pelos de punta!", "Me has emocionado", "Eres magia", "Brutal. No tengo palabras" o "Esto sí que es voz y talento", son algunos piropos que ha recibido.

Su refugio: la música

Como decíamos, Lorena lleva semanas amenizando a sus seguidores con canciones que tienen mucho significado para ella. Debido a la crisis del coronavirus, la ganadora de Operación Triunfo 2006 todavía no ha podido volver a los escenarios para reencontrarse con su público, pero la espera está siendo menos difícil gracias a sus vídeos. "Hoy me lo pedía el alma. Es imposible cantar esta canción sin emocionarse", "Os la debía. Tardes de estudio que acaban así" o "Haciendo lo que más nos gusta, disfrutando de nuestra profesión desde donde sea y como sea", ha publicado Lorena, a quien también hemos visto con sus hijo René entonando sus primeros acordes.

