Dafne Fernández confiesa los miedos que está teniendo en su segundo embarazo

Falta muy poco para que Dafne Fernández pueda conocer a su niña. La actriz se encuentra ya en la recta final de un embarazo que no ha estado exento de miedos. Ha confesado cuáles han sido sus temores, que comenzaron en la semana 27 cuando le dijeron que debía guardar reposo relativo. También ha comentado cómo lleva su hijo mayor, Jon, la idea de tener una hermanita. "Bebé sí, bebé no", así podría resumirse su reacción al saber que la familia pronto se ampliará. Dafne y su marido, Mario Chavarría, saben cómo se va a llamar la pequeña desde hace mucho tiempo. "Tenemos el nombre de la niña desde que me enteré de que estaba embarazada del primero", ha explicado. Y aunque no ha querido decir todavía cuál es, sí ha dado una pista. Dale al play y no te lo pierdas.

