Feliciano López y Sandra Gago, desde Australia: '¿Y si 2020 viene con más alegrías aún?'

Feliciano López lo tiene claro. 2019 ha sido un gran año y prueba de ello ha sido las imágenes que ha compartido con todos sus seguidores. El tenista es un hombre afortunado, ya que no solo ha tenido suerte en el amor sino también en el ámbito deportivo. "¿Y si no se acaba 2019? ¿Y si 2020 viene con más alegrías aún? ¿Quién sabe? De momento vamos a dar gracias a Dios por todo lo que tenemos y a pedir por esas personas especiales que luchan por seguir con nosotros. Un recuerdo especial para los que no están y nos protegen desde allá arriba. No te olvido", ha escrito junto a un sinfín de fotos del día de su boda con Sandra Gago y otras relacionadas con sus últimos éxitos profesionales, como la Copa Davis.

VER GALERÍA

Feliciano ha hecho este resumen desde Australia, hasta donde ha viajado con su mujer. Mientras el tenista se prepara para los torneos que están a punto de llegar, la bella periodista disfruta de las increíbles playas del lugar. El toledano forma parte del equipo español, compuesto por Rafa Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño y capitaneado por Francisco Roig.

VER GALERÍA

Feliciano y Sandra cierran un 2019 lleno de recuerdos y momentos inolvidables. Tras darse el 'sí quiero', sus compromisos profesionales les impidieron disfrutar de su viaje de novios, pero a finales de noviembre pudieron cumplir su sueño y hacer un paréntesis en sus respectivas carreras para dedicarse unos días de relax en Las Maldivas, donde tuvieron la oportunidad de vivir experiencias únicas como ¡ver de cerca un tiburón ballena!

VER GALERÍA

Ahora darán la bienvenida al 2020 en Australia y quien sabe si entre sus planes más inmediatos se encuentra el de ser padres. "No creo que sea algo a lo que haya que poner fecha. Es algo que nos hace mucha ilusión y ahora nos toca disfrutar de nosotros, así que cuando llegue, llegará", explicaba la madrileña días antes de Navidad.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.