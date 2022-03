Victoria Beckham y Emma Bunton revolucionan a sus fans con una reunión navideña con sus familias

Loading the player...

Aunque Victoria Beckham decidiera no formar parte de la última gira de las Spice Girls, no hay duda de que su relación con ellas sigue siendo muy buena. Así lo demuestra su divertida reunión con una de sus excompañeras de grupo. Ella y David han pasado algunos días con Emma Bunton y su pareja, Jade Jones, en su casa de campo en Cotswold. Parece que lo han pasado en grande, a juzgar por los divertidos vídeos que han compartido en las redes. Mientras tanto, los pequeños de ambas familias también han disfrutado mucho montando a caballo. Dale al play y no te lo pierdas.

