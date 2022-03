Clara Lago hace balance y termina el año con esta reflexión: 'La vida es y está sucediendo ya'

El año está a punto de acabar y es momento de hacer balance de todo lo bueno y malo que hemos vivido a lo largo de estos 365 días. Clara Lago no ha dudado en compartir una sabia reflexión con todos sus seguidores que concluye con una gran enseñanza del inolvidable Pablo Ráez, el malagueño que no pudo vencer a la leucemía, pero que con su lucha aumentó el número de donaciones de médula y hacernos ver que hay que disfrutar de la vida con intensidad porque en cualquier momento se nos escapa de las manos. "No sé si será porque se acerca el final del año y una tiende a ponerse más reflexiva (o quizás esto es una excusa como un piano, porque soy una intensita de siempre), pero me apetece compartir la reflexión que me ha provocado el observar esta foto que he rescatado de este verano, por si le sirviera a alguien", ha comenzado diciendo.

VER GALERÍA

"¿Por qué a veces nos permitimos el lujo de vivir como si tuviéramos siete vidas, cual alma gatuna? La vida es y está sucediendo ya, AHORA. Cómo y con quién decidamos pasarla es una cuestión que deberíamos plantearnos teniendo en cuenta la siguiente pregunta: a mí, ¿cuántas vidas me quedan? Porque, como dijo el sabio Pablo Ráez, "la muerte no es triste, lo triste es no saber vivir”.

VER GALERÍA

Clara Lago cierra un año marcado por su ruptura con Dani Rovira, con quien llevaba saliendo casi cinco años. "Todo el que haya pasado por una ruptura sabe que hay momentos de todo. Por suerte, lo que sí puede decir es que hay mucho amor, mucho cariño y mucho respeto por parte de ambos", aseguraba la actriz. De hecho, gracias a ese amor, cariño y respeto, los intérpretes siguen trabajando codo con codo en la Fundación Ochotumbao, por la que han sido premiados en varias ocasiones.

VER GALERÍA

A nivel profesional, 2019 ha sido un gran año para la intérprete y esta noche, además de celebrar la llegada del 2020 celebrará el estreno de su nueva serie. "¡Y llegó el día! Junto con los preparativos de cena y fiesta, las uvas y el brilli-brilli. Pero no se me ocurre mejor manera de terminar y empezar el nuevo año que con la primera (esperemos de muchas) temporada de El vecino. Ya disponible en Netflixes. Ojalá que la disfrutéis, porque no está hecha pa otra cosa", ha publicado.

VER GALERÍA

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.