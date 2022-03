Chenoa despide el año con un 'beso de película' a su prometido Miguel

“Viva el amor verdadero” esto es lo que ha respondido Natalia a su amiga Chenoa, tras leer una de sus últimas reflexiones del año. Y ha definido a la perfección lo que muchos pensaban. La intérprete está a punto de arrancar sus meses más especiales, pues es en este 2020 cuando celebrará su enlace con Miguel Sánchez Encinas. Es precisamente a él a quien dedica uno de sus últimos pensamientos en este 2019, palabras con las que vuelve a demostrar lo enamorada que está. “Gracias 2019, gracias 2020. Tú eres para mí, me lo ha dicho el viento” escribió junto a una foto en la que se la ve besando a Miguel. Un beso de película que acompaña también de una frase muy significativa: “Nada ni nadie llega por casualidad a nuestras vidas, todo lo que hemos vivido y vivimos son intuiciones y pistas para llegar al lugar donde queremos estar, justo donde debemos estar, aunque no seamos conscientes”.

La cantante ha compartido además buenos deseos para todos sus seguidores a quienes desea lo mejor en el año que está a punto de arrancar. “A todos os deseo lo mejor para este nuevo año. Salud, amor y sueños por cumplir” escribe y luego añade una página en blanco, símbolo de que hay tiempo para hacer realidad lo que se desea. Uno de los sueños por cumplir es el de su boda con Miguel, cuyos preparativos están en marcha. “Mi mejor proyecto con la máxima felicidad. En paz, feliz y muy ilusionada… no hay ruidos, solo sonrisas” escribió junto a la etiqueta “huelo a boda” hace algunas semanas, mostrando algunos papeles y una foto en la que se veía su anillo de compromiso. Su prometido respondió: “Yo también huelo a boda”.

Tal y como la artista contó, en exclusiva en la revista ¡HOLA!, la petición de matrimonio de Miguel fue un momento inolvidable. “Que me pidiera matrimonio me movió mucho el suelo, pero me hizo muchísima ilusión” reconoció la artista, que tenía claro lo que quería vestir el día de su boda. “Verónica Miyún siempre ha sido la que me guía en el estilismo y demás, y evidentemente, qué mejor que confiar en alguien que te conoce mucho” aclaró la artista, que creó con ella y con Hannibal Lagua, diseñador elegido, su look. “Quiero que refleje la parte de mí que la gente no conoce: la fragilidad, la dulzura y la tranquilidad” dijo. El gran día será el 14 de junio en Madrid.

