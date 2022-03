Francisco Rivera y Lourdes Montes despiden el año en el Caribe

Francisco Rivera y Lourdes Montes ya adelantaron que se irían de viaje en fin de año y así ha sido. El matrimonio se encuentra en Santo Domingo, disfrutando de unos días mágicos en compañía de varios amigos, entre los que se encuentran Juan Peña, Vicky Martín Berrocal y su hija Alba. A las imágenes que ha compartido Lourdes de su estancia en el Caribe, se suma un vídeo del cantante jerezano en el que vemos al torero acompañar con una ligera percusión la voz de Juan Peña mientras la diseñadora, vestida de blanco, escucha con atención este improvisado concierto. También se animó a cantar Vicky Martín Berrocal horas después de haber pasado todos juntos una increíble mañana a bordo de un yate, un tour de lo más relajante que estuvo amenizado, una vez más, por las canciones del artista.

Francisco y Lourdes han cruzado el charco tras haber pasado la Nochebuena en Sevilla con la familia de la diseñadora. "Nochebuena no es negociable, siempre en casa de la madre de Lourdes, que se reúnen todos y la verdad es que es una maravilla", reveló el diestro recientemente. Fue entonces cuando explicó que no sabía si iba a poder reunirse con sus hermanos en estas fechas, ya que tenían previsto dar la bienvenida al 2020 fuera de España, sin embargo, quiso aclarar que esto no significaba que tuviera ningún problema con Cayetano o Kiko Rivera. "Sí, todos los años nos hemos reunido, pero este año nos vamos de viaje. La relación está bien, mucho mejor de lo que os empeñáis muchas veces en decir", añadió.

El matrimonio, que acaba de celebrar el sexto aniversario de su boda rondeña, está viviendo una etapa muy dulce en Sevilla junto a sus dos hijos en común, Carmen, de cuatro años, y Curro, que vino al mundo en enero de este año. "Las Navidades con niños se viven distintas. El pequeño no se entera, pero Carmen está en ese momento que es pura magia", contó el torero.

Francisco y Lourdes se conocieron en la Feria de Abril de 2011 y desde entonces su amor no ha hecho más que crecer. Sin embargo, tal y como explicó anoche la diseñadora, no todo ha sido un camino de rosas. "Hay que trabajárselo, hay momentos que no son fáciles, pero hay una base de amor, el amor de verdad, no el enamoramiento, que eso pasa. Yo creo que el secreto es que haya amor", manifestó. El diestro, por su parte, se deshizo en piropos hacia su mujer. "Lourdes es mi timón, yo me moriría sin ella. Es la que ha dado sentido a mi vida y es el amor de mi vida, pero, sobre todo, es el timón de la casa y es la que nos lleva a todos derechos como una vela", concluyó.

