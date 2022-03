'Got Talent' cierra el año con su 'Gran show'

Hace tan solo unas semanas, los miembros del jurado de Got Talent coronaban a Hugo Molina como el gran vencedor de su quinta edición. El pequeño tamborilero, de tan solo dos años de edad, hacía historia al ser el concursante más pequeño en presentarse y en ganar el talent show. Parecía que la etapa de Got Talent en 2019 había concluido, sin embargo, el programa de Telecinco tenía guardado un episodio especial con el que ha querido cerrar el año por todo lo alto. Un episodio que fue grabado poco después de la final de la cuarta temporada, aunque no se ha emitido hasta ahora. El Gran Show de Got Talent empezaba rodeado de expectación. Con Eva Isanta todavía entre los miembros del jurado, Edurne, Paz Padilla y Risto Mejide se sentaron una noche más para disfrutar de una serie de actuaciones en las que los concursantes, se disputaban un premio de 3.000 euros.

En total subieron al escenario doce aspirantes, todos ellos veteranos del formato y, en palabras de Santi Millán, "algunos de los mejores artistas que han pasado por la historia de Got Talent". El presentador decidió dividirlos por grupos y asignar tres participantes a cada juez, siendo los de Risto los primeros en subir al escenario. El mago Tomás, finalista de la tercera edición del programa, emocionó al publicista al realizar un número de magia con cartas que dedicó a la pequeña Roma Mejide. Muy Moi Show, el faquir que se convirtió en su pase de oro durante la cuarta edición y Jennifer, la acróbata circense de 88 años – también de la cuarta edición-, fueron los otros dos aspirantes que lucharon dentro del equipo de Mejide.

En el equipo de Edurne participaron el ilusionista Iván Asenjo, de la primera edición, el malabarista Daniel Blasco y el maestro del kung fu Ziyuan, ambos de la cuarta entrega, volvieron a dar todo de sí mismos para tratar de alzarse vencedores. Finalmente los asiáticos fueron los escogidos para enfrentarse en la final de la gala. En el equipo de Eva Isanta participaron la pareja de bailarines de pole dance Dúo Caday, la acróbata Luana Cayres – que volvió a colgarse de su pelo- y el payaso Cucko, de los cuales este último fue aclamado y aplaudido por todos los miembros del jurado. Por último, en el equipo de Paz actuaron la bailarina de pole Polina, el mago Merlín y el showman Daniel Sullivan cerraron la noche de actuaciones.

Después de deliberar, los jueces decidieron premiar la actuación del payaso Cucko, miembro del equipo de Paz Padilla y ganador de los tres mil euros del especial del programa. El humor y la aparente torpeza de sus movimientos enamoraron una vez más a los jueces, que esta vez sí, decidieron coronar al artista como el vencedor de Got Talent.

