Hugo Molina hace historia al convertirse en el ganador más joven de 'Got Talent'

Era el momento de la verdad y no ha decepcionado. La esperada gran final de la quinta edición de Got Talent tenía lugar en una velada llena de emoción, sorpresas y mucha expectación no solo por parte de los jueces, sino también del público, el encargado de elegir al ganador a través de la aplicación del programa. De esta manera, y al contrario que en la dinámica habitual, Edurne, Paz Padilla, Dani Martínez y Risto Mejide no podían dar pases de oro ni votar, pero sí opinar y valorar las actuaciones de los 12 finalistas y así dar pistas a los telespectadores. Con el pequeño Hugo Molina como gran favorito para hacerse con el ansiado premio de 25.000 euros, la noche comenzaba a caldearse con la espectacular actuación de El Rey León, el musical que arrasa desde hace años en la Gran Vía madrileña. Sin embargo lo mejor estaba aún por llegar.

VER GALERÍA

Los dominicanos Da Republic fueron los encargados de arrancar la ronda de actuaciones con una coreografía que dejó sin palabras a todos los asistentes y que consiguió que Risto se rindiera una vez más ante ellos: "No puedo decir nada ante esta gente que lo hace perfecto, me estáis fastidiando el personaje". Tras ellos, tocó el turno del japones Keiichi Iwasaki y del canario Ismailah, que con su interpretación del tema Yolanda, de Pablo Milanés, hizo que las lágrimas brotaran de los ojos de Edurne, que no pudo evitar acordarse de su madre.

VER GALERÍA

Pero, sin duda, uno de los momentos más especiales de la noche llegó de la mano –o, mejor dicho, de los pies- de Triana la Canela, la bailaora flamenca de tan solo 10 años que ha conquistado a la audiencia con su arte. En esta ocasión, ella no fue la única en dejarles con la boca abierta, sino que también fue la sorprendida con la visita de India Martínez, su gran ídolo, con quien protagonizó un dúo de excepción a ritmo de Tu gitana, provocando una gran ovación. Por su parte, la joven cantante Chiara (con su original versión de The winner takes it all de ABBA) fue otra de las aspirantes más aplaudidas.

VER GALERÍA

El simpático bailarín Pitu fue el último artista en salir a escena y mandar un poderoso mensaje contra el acoso. Una vez cerradas las votaciones y tras la aparición estelar de El Cejas, el presentador Santi Millán por fin procedió a dar a conocer el nombre de los cuatro finalistas más votados: Ismailah, Magodelucass, Hugo y Leví y Estrella. Fue entonces cuando llegó el momento más esperado de la noche y se anunció al vencedor absoluto: ¡Hugo Molina!

VER GALERÍA

El pequeño tamborilero se alzó con la victoria por su preciosa versión del villancico Campana sobre campana cumpliendo el pronóstico que momentos antes había hecho Risto: "Has hecho historia, no solo en ser el concursante más joven en participar en Got talent, sino también en ganar el concurso". No obstante, la aventura del niño no acaba aquí, puesto que, además del premio en metálico, el onubense tendrá el privilegio de conocer en persona al Papa Francisco en el Vaticano para deleitarle con sus marchas de Semana Santa.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.