Jesús Vázquez da pistas sobre el 'look' de Paz Padilla en las Campanadas

Jesús Vázquez no puede negar la emoción que le recorre las venas a la hora de hablar de las Campanadas que presenta este 2019 en Mediaset. La noche del 31, el de Ferrol hará pareja con Paz Padilla en una jornada de trabajo muy especial, puesto que nunca habían coincidido en estas circunstancias. Lo harán en el pueblo Guadalupe, de Cáceres, a diferencia de las demás cadenas que despedirán el año a la manera tradicional, desde un balcón en la Puerta del Sol de Madrid. Uno de los puntos fuertes de la velada será el look que la presentadora de Sálvame lucirá en la última noche del año, cuestión que el propio Vázquez ha querido aclarar a través de pistas en su visita a Viva la vida.

Emma García y el resto de colaboradores han cuestionado a Jesús Vázquez sobre qué significa para él dar las Campanadas. "Es muy serio y lo vamos a hacer muy bien", ha dicho, contundente, el presentador, antes de añadir que habrá sorpresas "diferentes y divertidas". Pero sin duda ha sido el momento del vestido de Paz Padilla el que más preguntas ha provocado. "No puedo decir nada, pero llevará unos cuantos", añadía, provocando varios murmullos del público sobre esta novedad. "¿Pero son cortos, largos o con el culo al aire?", ha preguntado Emma, recordando la broma que realizó Paz en su paso por el especial de Nochebuena con Bertín Osborne. Ha sido Luis Rollán quien ha hecho la pregunta de la verdad: "Me da que va a ser como una muñeca rusa, que va a ir quitándose cosas". "No vas mal encaminado. Va a ir evolucionando", ha sentenciado Jesús Vázquez, dando las pistas definitivas sobre el look de su compañera.

Por supuesto, Jesús también ha querido hablar sobre cuál será su elección para la noche, en el que aclara que va a ir "hecho un pincel". Es más, ha añadido que llevará un traje "azul marino con las solapas negras". El presentador también ha desvelado que estuvo cerca de llevar mucha menos ropa. "Estuve a punto de decir: '¿Y por qué no hacemos que sea el chico el que vaya ligerito en vez de siempre la chica?', o un esmoquin de esos que llevan solo el cuello", decía Vázquez entre risas.

Jesús Vázquez tendrá, al igual que Paz Padilla, su primera experiencia como presentador de unas Campanadas. Un orgullo total para el de Ferrol, que afronta un 2020 repleto de retos. Este nuevo año se pondrá al frente de Idol Kids, nuevo concurso de talento musical infantil en el que participarán Edurne, Isabel Pantoja y Carlos Jean como jurado.

