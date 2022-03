Nicole Kidman celebra el cumpleaños de su hija Faith con esta preciosa foto

Este fin de semana, la familia de Nicole Kidman ha vivido una celebración muy especial. "¡Nuestra niña tiene 9 años! Te queremos mucho, preciosa. ¡Feliz cumpleaños Faith!", es el cariñoso mensaje que la actriz australiana le ha dedicado en redes sociales a su hija pequeña, fruto de su matrimonio con el cantante de música country Keith Urban. Además, la ganadora de un Oscar por la película Las horas ha querido abrir su álbum de recuerdos para compartir esta preciosa foto en blanco y negro que ha enamorado a sus seguidores. "¡Qué foto!", ha escrito Gwyneth Paltrow, mientras que Naomi Cambell ha dicho: "Maravillosa".

También le han dejado un mensaje la actriz Reese Witherspoon, con la que comparte protagonismo en la serie Big Little Lies: "¡Increíble! Feliz cumpleaños, Faith" y la modelo Eva Herzigova: "Una foto adorable". Como era de esperar, su post ha recibido el cariño de muchos fans que han 'muerto' de amor con este posado tan bonito de madre e hija que hasta ahora no habíamos visto. Lo cierto es que no puede ser más tierno y la pequeña Faith está para comérsela mirando a la cámara con sus mofletes y sus labios carnosos.

Parece que fue un día inolvidable que pudieron disfrutar en familia y Nicole, de 52 años, ha compartido una foto de la espectacular tarta con la que sorprendieron a la pequeña. "Feliz 9º cumpleaños Faith", puede leerse en esta riquísima tarta de chocolate decorada con diferentes velas de color rosa y blanco.

Faith Margaret es la hija pequeña de Nicole, que junto a Keith Urban tiene también a Sunday Rose, de once años, además de Isabella, de 27 años, y Connor, de 24, que adoptó durante su relación con el también actor Tom Cruise. Hace solo unos días, la australiana fue fotografiada llegando a su país natal para celebrar las fiestas con sus seres queridos. Muy sonriente, aterrizó en el aeropuerto de Sydney en compañía de su marido. Además, protagonizó una anécdota muy divertida y es que se reencontró con su gran amigo y compatriota Russell Crowe. "Nunca sabes con quién te puedes encontrar en tu vuelta a casa por Navidad. 30 años de amistad... y contando", escribió Kidman junto a un selfie con el que inmoralizaron este momento.

