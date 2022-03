Sergio Ramos y Pilar Rubio: 'Lo mejor está por llegar, este 2020 será único'

Sergio Ramos y Pilar Rubio han pasado unas Navidades muy felices en Sevilla, la tierra natal del futbolista, tal y como se ha visto en las imágenes que han ido compartiendo con sus seguidores a lo largo de estos días. La pareja se ha despedido ya de Andalucía y el capitán del Real Madrid le ha dedicado estas preciosas palabras a su mujer junto a una foto en la que aparecen a orillas del Guadalquivir. "Terminan los días de descanso, otra Navidad que pasa, pero la seguimos compartiendo y disfrutando juntos. Vamos a por el 2020 con más ilusión que nunca. TQ mi amor", ha escrito. La presentadora, por su parte, ha añadido: "Lo mejor está por llegar, este 2020 será único. Que dibujemos un camino lleno de amor".

Hasta el 4 de enero, los de Zidane no tienen partido, por tanto, el matrimonio todavía tiene tiempo para despedir el año en compañía de los suyos. No sabemos si optarán por quedarse en casa o por realizar un viaje en familia junto a sus tres hijos, Sergio Jr., Marco y Alejandro. Lo que si sabemos es que anoche, para poner el broche de oro a unas fiestas perfectas, se fueron al Cartuja Center de Sevilla para ver a Los Morancos. "Aún nos estamos riendo. Gracias por hacernos pasar un rato tan divertido", comentó Ramos tras el espectáculo.

El futbolista y la presentadora están a punto de cerrar un año mágico, que recordarán siempre por su boda, celebrada el pasado 15 de junio en la catedral de Sevilla. "Mi familia es el motor de mi vida y la que hace que todos los días me levante contenta y feliz", declaró Pilar en la revista ¡HOLA!. Además, en esta entrevista reveló cómo era su relación con Ramos. "Afortunadamente, nos llevamos muy bien y no solemos discutir prácticamente por nada. Solo cuando me pone reguetón (risas). En cuanto a los temas de los niños, estamos siempre muy de acuerdo".

Sergio Ramos y Pilar Rubio se conocieron en marzo de 2008 cuando, por exigencias del guion, protagonizaron un divertido encuentro en Sé lo que hicisteis, programa en el que la presentadora trabajaba como reportera. Sin embargo, no fue hasta cuatro años después cuando sus vidas se cruzaron, y lo hicieron tan intensamente que desde entonces no se han separado. El matrimonio tiene tres hijos y la colaboradora televisiva no descarta ampliar la familia. "Si me quedara embarazada otra vez, me daría igual que fuese otro niño. Ya sé cómo funcionan. Creo, además, que las niñas son más complejas. Hombre… si me viene una niña, sería guay", contó en ¡HOLA!.

