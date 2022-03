Toñi Moreno enseña la habitación 'flamenca' de su pequeña Lola

Loading the player...

Es su última Navidad antes de ser mamá, unas fechas especiales que Toñi Moreno está viviendo con ilusión y haciendo los preparativos para la llegada de su pequeña Lola. Queda aún cerca de un mes, como ella misma ha dicho, para tenerla en brazos y la presentadora ya tiene lista la habitación en la que dormirá, un cuarto cuya decoración ha compartido con sus incondicionales. Como se puede ver en las fotos, una de las paredes está cubierta con un papel pintado con un toque muy andaluz: se puede ver un dibujo de lunares y la portada de la feria de Sanlúcar pintada a mano. Todavía no están puestos los muebles, solo se ve un sillón, aunque sí se aprecia la gran cantidad de luz y las vistas al entorno natural de las que disfrutará la pequeña.

Este ha sido, sin duda, un año redondo para la presentadora, que sigue imparable con su ritmo de trabajo y que hace unos días hizo un pequeño balance de los meses que está a punto de despedir. “Se va 2019, un año que para mí ha estado lleno de cosas buenas… profesionales y personales. He aprendido mucho porque me he arriesgado, y no siempre me salió bien, pero lo intenté. He trabajado con gente maravillosa, que ha tenido mucha paciencia conmigo (estar embarazada no siempre es un paseo por las nubes)”, comienza. “He querido mucho, que para mí es la única manera de vivir… y me he rodeado de buenas personas…” continúa. “Despido el año más ilusionada que nunca con la espera de mi hija (aún queda más de un mes) y dando las gracias por estar aquí”. Un pensamiento muy positivo y emocionante que han aplaudido sus amigos y compañeros.

Recientemente Toñi aseguraba, con un gesto, que está un poco nerviosa por la llegada de Lola, un bebé muy deseado por la presentadora, que será madre por primera vez en este 2020. Se ha mantenido muy activa al frente de los tres programas que presenta (Aquellos maravillosos años, en Telemadrid, Mujeres y Hombres y Viceversa, en Cuatro, y Un año de tu vida, en Canal Sur), aunque a finales del pasado noviembre tuvo que frenar un poco debido a una anemia. “No tengo hierro y los médicos me han dicho que por prevención tengo que estar 48 horas en el hospital. La niña está bien, me ha chupado todo el hierro y tengo una anemia de caballo, pero en dos días estaré operativa” explicó entonces.

Recuperada, regresó a la pequeña pantalla donde despide el año con un deseo: “Despido el año con esta gente maravillosa de MYHYV y Cuatro, deseando que el 2020 os llene la vida de sueños por cumplir y fuerza e ilusión para pelearlos”.

