Con un bebé en brazos, David Muñoz lanza una indirecta a Cristina Pedroche

Cristina Pedroche y David Muñoz se conocieron hace ahora cinco años y el balance que hacen de su amor no puede ser más maravilloso. "Cada día estamos mejor", confesó la presentadora en una entrevista concedida en la revista ¡HOLA!. Por ahora, la pareja no se plantea aumentar la familia, pero el chef ha aprovechado la visita a StreetXO London de este adorable bebé, el hijo del futbolista Rodrigo Ríos y la periodista Sara Campillo, para mandarle la siguiente indirecta a su chica: "Practicando", ha escrito mientras sostenía al niño en brazos. Todos los seguidores del cocinero se derritieron con esta tierna estampa. "😍😍😍😍😍😍 qué bien te queda", ha publicado Verónica Costa, entrenadora de Pedroche."¡Qué bien te sienta! 🚀, ha añadido Raúl Gómez.

Aunque la foto ha hecho saltar todas las alarmas, en el pasado número de ¡HOLA! la presentadora aseguraba que no era el momento idóneo para ampliar la familia. "Un bebé es algo muy serio, hay que pensarlo bien y hay que tener tiempo para cuidarlo. No quiero que lo hagan mis padres o mis suegros en nuestro lugar", comentó. "Ahora mismo, no quiero parar mi profesión. Estoy en un tren en marcha y no me voy a bajar. Además, tengo 31 años, todavía soy muy joven. No quiero decir que no vaya a tener hijos nunca, pero tampoco quiero tener la presión de tener que tomar una decisión ahora", concluyó.

Cristina compagina sus proyectos en televisión con la pasión de su chico por los fogones. Acaban de celebrar el tercer aniversario de StreetXO Londres y el año que viene tienen previsto abrir un nuevo resturante en Dubái. "No quiero ni pensar cómo lo vamos a hacer. Cuando abrimos Londres, también decíamos «cómo nos vamos a organizar con StreetXO Madrid, con DiverXO y al final, de una forma natural, va saliendo la organización, y con Dubái será igual", contó en ¡HOLA!.

En estos momentos, Cristina solo piensa en las campanadas. "Vale, estoy histérica. 😱 Es que superar todo esto es complicado pero creo que este año es una absoluta locura. Ay, ojalá os guste. Este año o triunfo o me hundo 🤣🤣🤣 (me rio de nervios🤪) 🍇", ha compartido junto a esta foto en la que se aprecian todos los vestidos que ha llevado hasta la fecha.

A escasas horas de dar la bivenida al 2020, la presentadora desea "salud para todos y también salud para el planeta, porque tenemos que cuidarlo". Además, le gustaría "tener tiempo para recoger la casa, porque la tengo llena de cajas, todo sin organizar" y a nivel profesional "más programas".

