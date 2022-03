De amigas a ¿'gemelas'?, la prenda que ha convertido en clones a Rosalía y Kylie Jenner

Rosalía se ha convertido en un auténtico fenómeno internacional. La cantante catalana ha logrado en este año colarse entre las artistas favoritas de millones de personas en todo el mundo, incluidas las Kardashian. La mediática familia de Keeping Up With The Kardashian ha compartido en numerosas ocasiones algunos de los hits de la cantante de Con Altura. Kim y Kourtney fueron probablemente las dos que más devoción mostraron en un principio hacia la aclamada cantante, sin embargo, con el paso de los meses, entre Kylie y la española ha acabado forjándose una gran amistad. Si tan solo unos días antes ambas conseguían revolucionar las redes al publicar una serie de fotografías en las que se las podía ver juntas tomándose unas mimosas, ahora Kylie 'rompe una lanza' hacia su nueva 'best friend' y se pone el polémico abrigo por el que tantas críticas le llovieron a Rosalía hace tan solo unos meses.

A principios del mes de julio la cantante publicó en su cuenta de Instagram tres imágenes diferentes en las que aparecía luciendo el mismo chaquetón de piel de cordero y pelo de zorro en tres colores diferentes. Las piezas, con un valor de 1 610 euros cada una, pertenecen a la firma danesa Saks Potts y en aquella ocasión Rosalía las lució en naranja, blanco y rosa fucsia. Las críticas por parte de los internautas y amantes de los animales no tardaron en llegar, pero lejos de retirar las fotografías o disculparse, Rosalía decidió publicar las otras dos.

Ahora, meses después, Kylie ha decidido hacerse con el abrigo de la polémica y compartir en su perfil algunas imágenes con su nueva adquisición. Un gesto que ha sido entendido como una forma de apoyar a su amiga, aunque por otro lado también ha sido muy cuestionado. En las imágenes compartidas por la empresaria, esta aparece junto a otra amiga, que también luce el abrigo de piel de animal.

El primer cara a cara entre Rosalía y Kylie Jenner se produjo en el festival AstroWorld, organizado por el rapero Travis Scott, nuevo amigo de la cantante y exnovio de la joven empresaria. Durante el concierto de Rosalía, Kylie se puso en primera fila para cantar y bailar todas sus canciones y, poco después del concierto, ambas pudieron forjar una relación más allá de sus redes. Además, Kylie y Rosalía comparten maquillador. Ambas confían en Ariel, quien desde hace tiempo lleva tiempo maquillando a toda la familia Kardashian-Jenner y también se ha encargado de algunos de los beauty looks más importantes de la cantante, entre ellos el que lució en su videoclip Aute Cuture, en los Latin Grammy 2019 o en los Premios Billboard 2019.

¡Al fin! Kylie Jenner dándolo todo en un concierto de Rosalía

