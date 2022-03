Rosalía y Kylie Jenner, el relajado brindis de dos estrellas 'mimosas' en Los Ángeles

Rosalía se ha convertido en un fenómeno mundial. Su nombre es sinónimo de éxito: Grammy Latinos, cine con Almodóvar... Todo lo que canta lo convierte en éxito, ya sea en su vertiente más flamenca o en el trap. Este ha sido su gran año, de eso no hay duda, ha llenado estadios, no ha parado de recibir premios, está entre lo mejor del año en YouTube... El mundo entero se rinde a sus pies, desde los Obama a las Kardashian, pasando por Naomi Campbell o Belén Esteban. Una de sus más fervientes fans es Kylie Jenner, que no duda en alabar las virtudes de la cantante española siempre que tiene ocasión, cada vez que lanza un nuevo tema o cuando triunfa por los escenarios de medio mundo. Y ahora, Rosalía y Kylie han posado juntas en Los Ángeles en esta impactante imagen que ambas han compartido y que acumula. "Madre mía Rosalía" ha escrito Kylie junto a la fotografía; mientras que la catalana acompaña la imagen con un expresivo "Mamiiiiii @kyliejenner" y añade "Mimosaaaaassss" al que ha añadido dos corazones. No hay duda de que ha sido un emotivo y cariñoso encuentro, que ya suma más de 5,6 millones de 'Me gusta' (3,9 en el perfil de Kyley y 1,7 en el de Rosalía) y más de 40.000 comentarios en tan solo ocho horas.

La admiración de la empresaria estadounidense por Rosalía viene de lejos. A lo largo de los últimos meses, Kylie ha difundido varios vídeos con los hits de Rosalía de fondo, y siempre comenta en sus redes sociales los lanzamientos de la cantante, de la que se declara fan número uno. La admiración es mutua, a juzgar por los comentarios de Rosalía. Y, al parecer, esta no es la primera vez que se encuentran. Ya el pasado mes de julio Rosalía publicó una fotografía en la que aparecía con Travis Scott, expareja de Kylie, y desde entonces la influencer estadounidense no ha dejado de mostrar su admiración por Rosalía. De hecho, durante el festival Astroworld, en Houston (Texas), organizado por Travis, la joven Kardashian lo dio todo en primera fila, sin dejar de cantar, bailar y levantar los brazos al más puro estilo flamenco.

Rosalía, convertida en un auténtico icono mundial y con sus cinco Grammy Latinos bajo el brazo cierra el que, sin duda, ha sido su mejor año. En esta ocasión, como ya nos tiene acostumbrados, ha vuelto a sorprender con su look. Su atuendo de 'camuflaje' contrasta con las mallas de grandes cuadros que luce Kylie, a modo de trablero de ajedrez. A sus características uñas, Rosalía ha sumado esta vez un nuevo filtro, una divertida 'nube de pecas' que inunda su nariz y parte de sus mejillas dándole un aspecto pícaro y aniñado.

La niña de San Esteve Sesrovires, el pequeño pueblo del Bajo Llobregat que le vio nacer, ya había viajado a Los Ángeles -la ciudad que dio nombre a su primer disco, en 2017-. Ahora ha escrito un nuevo capítulo personal en esa ciudad. Y seguirá llevando los sonidos de la electrónica, el trap y el flamenco más tradicional por el mundo entero.

Haz click para ver el documental de ‘Las Kardashian’, su capítulo monográfico de la serie Reinas de estilo. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.