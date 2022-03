La trágica e inesperada muerte de Andrew Dunbar, de 'Juego de Tronos', deja en 'shock' a los fans de la serie

Su trabajo en Juego de Tronos no era tan lucido como merecía, pero Andrew Dunbar protagonizaba alguna de las escenas más importantes como doble de Theon Greyjoy, uno de los personajes principales de la icónica serie. Este fin de semana su representante comunicada una trágica noticia, que ha conmocionado a compañeros y fans de la ficción. Tenía solo 30 años cuando ha fallecido de manera súbita, un trágico suceso del que no se conocen apenas detalles, según ha informado The Mirrow.

VER GALERÍA

El doble del actor Alfie Allen en la serie de HBO hizo diferentes escenas de acción como la famosa batalla de los bastardos, en la que luchaba al lado de Jon Nieve. A través de Instagram, la agencia de especialistas para la cual trabajaba, The Extras Department, ha publicado un emotivo comunicado lamentando su muerte. "Tenemos muchos recuerdos bellos de los años que Andrew trabajó con nosotros. Era tan versátil que podíamos meterlo en cualquier papel, era un intérprete de tanto talento que al final siempre acababa saliendo en todo", rezaba el comunicado, que destaca su "amable alma y su afectuosa personalidad". El texto también recuerda la participación del actor en las series Line of Duty y Kripton.

VER GALERÍA

Pocos minutos después de la noticia, las redes sociales se han inundado de mensajes de los fans del intérprete que lamentaban su muerte y mostraban su dolor. Además, algunos compañeros, tanto de reparto como de profesión, también han mostrado su tristeza en sus cuentas personales. Entre ellos, el actor Andy McClay, quien le ha recordado en el diario Belfast Live. De hecho, no sólo ha hablado de las dotes interpretativas de Dunbar, sino también de su desconocida faceta de DJ.

Pamela Smyth, la máxima responsable de maquillaje de la popular ficción, también le ha dedicado unas palabras. "Ayer por la mañana nos enteramos de la horrible noticia de que perdimos a un integrante de nuestra familia Thrones. Andrew Dunbar era una joya absoluta, divertido y encantador", aseguraba.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.